La reacción del papa de Riquelme cuando su hijo ganó la elección y una promesa: “Dentro de 4 años Boca va a…”

"Todos lo quieren a Román, ahí lo demostró, que hablen lo que quieran ahora", fue la primera frase, con guiñada incluida, de Cacho Riquelme al enterarse que su hijo se había transformado den presidente de Boca. Rodeado de amigos en el playón de la Bombonera, dialogó algunos segundos con diario Olé y contó qué significa para él.

"No te puedo decir lo que pienso, nada más, ya está. Orgulloso de mi hijo, porque no es mentiroso, no roba. Nunca me imaginé que iba a ser presidente de Boca, ni siquiera jugador. Fue mucho más de lo que yo pensé, mucho más, muchísimo. Ahora solo queda seguir trabajando para Boca, como lo hizo hasta ahora. Hay que seguir así", dijo Cacho.

Román es el tercer exjugador en presidir el club.

Para luego enviar una desafiante advertencia: "Dentro de cuatro años, Boca va a ser mucho más grande de lo que es hoy. Al hincha de Boca le digo que festeje". Riquelme quedó consagrado como nuevo presidente y se convirtió en el tercer presidente que fue jugador del club, antecedido por el uruguayo de nacimiento, Luis Cerezo, en 1905 y José Alfredo López, en 1946.

Finalmente, y sellando desde lo numérico y estadístico el valor histórico de este triunfo de la victoria Riquelme-Ameal, los 43.367 votantes superaron largamente a los 38.363 de las elecciones de 2019, cuando la fórmula inversa Ameal-Riquelme derrotó a las otras dos opciones conformadas por Christian Gribaudo-Juan Carlos Crespi y José Beraldi-Royco Ferrari.

Detrás de ella se ubica en el fútbol argentino el registro de los comicios de 2021 en River Plate con 19.833. Como para que esos aproximadamente 10.000 hinchas no tuvieran razones para festejar como lo hicieron en el propio playón boquense después que Ibarra reconociera que el ídolo futbolístico Riquelme es desde hoy y por cuatro años también el máximo dirigente "xeneize".