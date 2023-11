Atento, Boca: un DT que a Riquelme le gusta para el Xeneize negocia con otro grande de América

´Boca afronta un fin de año atípico. No solo porque el próximo 2 de diciembre se desarrollarán las elecciones, si no que a un partido para el final de la temporada, el Xeneize no ha sellado su clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores. El único camino que le queda es el de la Tabla Anual, donde no depende de sí mismo.

Pase lo que pase en los comicios que tendrán lugar en poco más de una semana, hay una sola certeza: Mariano Herrón no seguirá siendo el director técnico del plantel profesional en el 2024. La oposición, encabezada por la dupla Andrés Ibarra y Mauricio Macri, tiene a Martín Palermo como el elegido.

Milito dirigió a Argentinos Juniors en la actual temporada.

Por su parte el oficialismo, con Juan Román Riquelme y Jorge Amor Ameal a la cabeza, apuntan a un técnico que se encuentra negociando su futuro con otro grande del continente. Se trata de Gabriel Milito, quien tuvo su último paso por el banco de suplentes de Argentinos Juniors, con quien llegó a los octavos de final de la última edición de la Copa Libertadores (cayó ante el campeón Fluminense).

Según informó el medio mexicano Súper Deportivo, Toluca y el exjugador de Barcelona de España comenzaron con las charlas para que el argentino se convierta en nuevo DT de los Diablos Rojos a partir del torneo Clausura 2024. Si bien no hay mayores avances, la institución lo tiene como el principal candidato al puesto.

A lo largo de su carrera como director técnico, Gabriel Milito ha dirigido a Estudiantes de La Plata en dos ciclos, Independiente y Argentinos Juniors. Su única experiencia a nivel internacional fue dirigiendo al O'Higgins de Chile, durante las temporadas 2017 y 2018.