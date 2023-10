El sincericidio de Alcaraz sobre caer ante Sinner en Beijing: "Me estaba..."

Carlos Alcaraz dejó pasar una enorme oportunidad de acercarse a Novak Djokovic con su eliminación en las semifinales del ATP 500 de Beijing. Aunque todavía puede lograrlo con un título en el Masters 100 de Shanghái, el español sufrió una dura caída y nada menos que ante Jannik Sinner, su némesis en la generación que dominará el tenis en el futuro cercano. Por eso, el número dos del mundo fue brutalmente honesto antes de pasar de página.

En conferencia de prensa, el murciano contó sus sensaciones tras caer ante el italiano, que ahora está arriba en el historial entre ambos: "Obviamente, él también jugó un gran nivel de tenis, me obligó a cambiar un poco mi juego. No podía hacer lo de siempre, intenté jugar más profundo, pero no pude. Intenté jugar con otra táctica, pero tampoco me fue bien en esa parte. Esto es otra cosa que tendré que aprender si quiero vencer a Jannik", disparó.

Alcaraz usará el vestuario de Federer en Shanghai

En la misma línea, Alcaraz, que llega al Masters 1000 de Shanghái como el mejor preclasificado, reconoció que su cabeza le jugó una mala pasada ante la adversidad: "Luego en el segundo set estaba fuera mentalmente, me estaba quejando demasiado, algo que realmente dificulta que puedas jugar a tu mejor nivel, es lo que tiene estar enojado contigo mismo. Esto es lo que pasó”, agregó.

Por otra parte, el español destacó su primera participación en un torneo en China: "He disfrutado mucho de jugar aquí en Pekín, creo que mi nivel ha sido muy, muy alto. Me sentí muy cómodo en la pista. Aunque sea mi primer viaje a China. siento como si llevara muchos años jugando aquí. Los aficionados también estuvieron geniales, hicieron que me sintiera como en casa. Ha sido un gran torneo para mí, desde luego".

Finalmente, Alcaraz expresó su ilusión de cara al certamen de Shanghai, el último antes de regresar a Europa: "Espero llegar a Shanghái con mucha confianza, pese a la derrota de hoy. A mí no me importa, solo intento ser mejor, un mejor jugador. Me centraré en las cosas por las que no gané hoy e intentaré ganar el próximo torneo, ese es mi objetivo en Shanghái. Ojalá que allí pueda jugar al mismo nivel que he jugado este torneo y tener otro buen resultado".