El desafiante "homenaje" de los jugadores de Irlanda en el medio del haka de los All Blacks

Tras la clasificación de Los Pumas a las semifinales del Mundial de rugby, a Francia le tocó albergar la otra llave de cuartos de final que definió al rival argentino y enfrentó a Irlanda y Nueva Zelanda. Se trató, quizás, del partido más atractivo en lo que va de la copa del mundo por la envergadura de los equipos, probablemente de los mejores del planeta. Fue victoria para los All Blacks, que jugarán el sábado ante Argentina en París.

En la previa al encuentro, los "hombres de negro" se dispusieron a protagonizar uno de los momentos más esperados cada vez que se dan cita en una cancha: el tradicional haka. El baile trivial elegido esta vez iba a dar cuenta de la relevancia del partido, ya que los All Blacks eligieron danzar el Kapa O Pango, una versión del haka que se reservan para las batallas más importantes. Lo utilizaron, por ejemplo, en el debut ante Francia.

El Kapa o Pango de Nueva Zelanda

Sin embargo, la actitud de los de verde no fue la que suele utilizar cada rival de los All Blacks al momento del tradicional baile, que es de profundo respeto a la historia del país y sus tradiciones. Por lo general, los estadios suelen hacer silencio en respeto y admiración y los jugadores simplemente se forman y miran sin hacer gestos.

Esta vez, la selección de Irlanda decidió opacar el baile de Nueva Zelanda con una formación en 8 que, si bien en principio se sospechó que era un símbolo de infinito, luego se supo que se trataba de un homenaje a Anthony Foley. El histórico exjugador de la selección murió el 16 de octubre de 2016 y este lunes se cumplen 7 años de su fallecimiento, por lo que los jugadores decidieron recordarlo formándose en "8", el número que solía utilizar.

Además, lejos del silencioso respeto visto en las gradas en otra ocasión, los fanáticos irlandeses decidieron no dejar de gritar mientras se desarrollaba el baile. Todos coreaban en simultáneo "The Fields of Athenry", una canción folklórica irlandesa que es usada como himno popular por los seguidores de distintos equipos deportivos, como el Liverpool o el Celtic.

Lo cierto es que la intimidación aplicada contra el haka de los All Blacks no evitó que el equipo oceánico ganase el partido por 28-24 y se clasifique a las semifinales, instancia en la que enfrentarán a Los Pumas.