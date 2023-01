La advertencia de Gago a sus jugadores tras el empate de Racing ante Belgrano: "Noté al equipo…"

Fernando Gago, técnico de Racing, sostuvo que "siempre se sacan conclusiones positivas", tras el empate sin goles ante Belgrano de Córdoba por la primera jornada de la Liga Profesional de Fútbol. Sin embargo realizó una contundente advertencia por lo visto en algunos momentos del partido.

"El equipo por momentos me gustó y por otros lo noté impreciso y nos faltó circulación. Pero se trató de la primera fecha", dijo y agregó: "Siempre se sacan conclusiones positivas y otras negativas, pero en este caso no me baso en el resultado. Un empate es un empate. Estuvimos imprecisos en el arranque y luego nos acercamos más a lo que queríamos hacer".

"Creo que apuramos los caminos durante los primeros minutos y luego pudimos ejecutar más nuestro plan de juego. Estuvimos imprecisos en el arranque y luego nos acercamos más a lo que queríamos hacer", continuó y luego se refirió al plantel, como también a la chance de seguir sumando refuerzos.

"Todos los jugadores que están el plantel están en consideración para poder formar parte del equipo, por eso es que lo necesitamos en el máximo nivel. Con respecto a los jugadores que pueden llegar no voy a decir nada, sabemos que hay unos días más para incorporar", explicó Gago sin extenderse demasiado.

Una vez finalizado el encuentro todo el plantel celebró junto a sus familias el Trofeo de Campeones 2022 y la Supercopa Internacional 2023. Tras la entrega de plaquetas para Maxi Morález y Pillud, Gago también tuvo su momento: Víctor Blanco, presidente de la Academia, le entregó un saco con el escudo del club por los dos torneos logrados al DT.