La contundente frase del agente de Juanfer Quintero sobre su salida de River: "Él quería..."

River hizo todo lo posible, pero no pudo mantener a Juan Fernando Quintero entre sus filas. El 10, muy querido por los hinchas y grabado en la historia grande para siempre, regresó a Junior de Barranquilla tras meses de incertidumbre. Sin embargo, su representante aseguró que su deseo era colgar los botines en el Monumental.

No Juanfer, no party: el colombiano se fue de River tras un año.

En charla con radio La Red, Rodrigo Riep aclaró que la salida de su representado estuvo vinculada pura y exclusivamente a cuestiones impositivas: "El BCRA (Banco Central de la República Argentina) no le permitía cobrar en el exterior. River hizo todo para que Juanfer continúe, pero no se pudo. No se podía hacer una 'chanchada'", expresó.

Luego de esa aclaración, el repre de Quintero lanzó una frase que duele en el mundo River: "No le cerramos la puerta a una vuelta a River. Juanfer quería retirarse en River. Me pidió que le arregle tres años de contrato para retirarse en el club". Habrá que esperar para saber si el camino del colombiano se vuelve a cruzar con el del Millonario.

Además, Riep reveló que el nuevo DT quería contar con el autor del segundo gol en la final de la Copa Libertadores 2018: "Martín Demichelis quería que continúe, lo llamó. Yo quería que continúe acá", reiteró.

Entre sus dos etapas como jugador de River, Quintero deleitó a los hinchas millonarios en 97 partidos, en los que marcó 19 goles. Lógicamente, ninguno más gritado que aquel zapatazo ante Boca en el Santiago Bernabéu.