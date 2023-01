Sudamericano sub 20: Argentina se juega una final contra Brasil

El seleccionado argentino sub 20 afrontará esta noche el clásico ante Brasil en busca de la recuperación luego de la derrota en el debut en el torneo Sudamericano Sub 20 ante Paraguay.



El partido correspondiente a la tercera fecha del grupo A se disputará desde las 21.30 en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali y será televisado por TyC Sports.



El equipo de Javier Mascherano debutó el sábado en el torneo que clasifica al Mundial de Indonesia y a los Juegos Panamericanos de Santiago con una derrota 2-1 y hoy tendrá rápido revancha contra Brasil.



El seleccionado juvenil quedó libre en la primera fecha y a partir de ahora tiene poco margen para quedar entre los tres mejores del grupo A. El miércoles volverá jugar contra Perú y el viernes cerrará la fase de grupos ante el local, Colombia.



Brasil inició el campeonato con un contundente triunfo por 3-0 ante Perú y luego tuvo su jornada de descanso. Colombia y Paraguay lideran la zona con 4 puntos cada uno.



Además de la injusta caída, la Argentina terminó con un jugador menos por el duro golpe que sufrió Facundo Buonanotte que le produjo traumatismos de columna cervical y cráneo.



El ex Rosario Central y actual futbolista de Brighton, de Inglaterra, sigue en observación y será baja para Mascherano. El mediocampista había arrancado como suplente pero ingresó en el segundo tiempo por Nicolás Paz, el otro "europeo" del plantel "albiceleste".



Por el poco tiempo de descanso, el entrenador seguramente realizará algunas variantes en la formación titular. Una podría ser el ingreso del delantero Brian Aguirre, quien mostró movimientos interesantes en los minutos que le tocó jugar ante Paraguay.



Otro que podría tener su oportunidad desde el comienzo es Ignacio Maestro Puch en lugar de Alejo Veliz. Luego de la derrota del sábado, el plantel solo tendrá una práctica y allí el cuerpo técnico definirá los cambios para disputar el clásico sudamericano.



Argentina tiene seis títulos Mundiales en la categoría sub 20, mientras que Brasil suma cinco. Sin embargo, el último de la "Albiceleste" fue en 2007 y el de Brasil en 2011.



El dominio de los brasileños es en los torneos sudamericanos ya que ganaron 11 de las 21 que disputaron y en ninguno bajaron del podio.

Probables formaciones