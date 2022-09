Stephen South, un proyecto de muy buen caballo

El tres años Stephen South se quedó con el tradicional Clásico “Polla de Potrillos” disputado hoy en el Hipódromo de Mendoza. La prueba fue la más destacada de una jornada que contó con una importante concurrencia de público. La programación ofrecía varias cuadreras de nivel y los aficionados respondieron asistiendo a la Catedral para disfrutar de lo que fue la primera jornada del mes de septiembre. La perla negra de la reunión fue la suspensión de la octava carrera del programa, la cual fue cancelada por falta de ratificados.

Stephen en la polla

En la previa de la “Polla de Potrillos” Stephen South estaba señalado como el gran favorito de la carrera y el alazán no defraudó a la cátedra. El pensionista de Ramón Abrales provenía de dos victorias clásicas, pero hoy consiguió el triunfo más destacado de su breve y efectiva campaña.

El desarrollo de la prueba se hizo con el sanjuanino Paso Al Costado firme en la vanguardia desde el vamos, mientras The Jan Greeley lo controlaba de cerca y Stephen South cerraba la marcha. Así vinieron buena parte del tiro. Las posiciones no cambiaban, pero tampoco había gran distancia entre Paso Al Costado (el puntero) y Stephen South (que cerraba la marcha).

Antes de ingresar en la recta final Stephen South ya corría en segundo lugar y se lanzaba en búsqueda de Paso Al Costado. Finalmente pudo doblegarlo faltando 80 metros para el disco para terminar venciéndolo por un cuerpo en un tiempo de 1’ 39” 1/5 para la milla.

Tercera victoria consecutiva para Stephen South, que en todas las ocasiones dejó como escolta a Paso Al Costado. Muy buena faena de Facundo Campos en los cueros del ganador. El aprendiz se impuso también con Cassia Antica y de esta manera obtuvo un muy buen doblete.

La de hoy fue una nueva consagración para quien hasta aquí es el mejor potrillo de la temporada. El hijo de Southern Cat es mucho más que un proyecto de buen caballo.

Luna Chicha, la reina de la recta

La sancarlina Luna Chicha se quedó con la cuadrera mejor rentada de la jornada luego de vencer por la cabeza a Cuentero Key. Fue en el clásico cuadrero “Hipódromo de Mendoza” el cual había generado mucha expectativa en la previa. La ganadora, pupila de Eduardo Calabrigo, empleó un tiempo de 21” 3/5 para 400 metros y desató el gran festejo de toda su barra.

El crack del día

En esta oportunidad la chapa de figura de la jornada será para el jockey cuadrero Joaquín Escobar. El correntino obtuvo su primer triunfo en la provincia, nada menos que en uno de los clásicos de la tarde (condujo a Luna Chicha). Se lo vio muy emocionado en la foto y por ende esperamos que esta sea la primera victoria de muchas más.

Lo que viene

La próxima jornada de carreras en el Hipódromo de Mendoza se disputa el domingo 18 de septiembre.

A continuación los resultados de la jornada:

1ra carrera

Premio: “TUMBERITA” - (Extraoficial) – 225 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° MILENITA 58 R. Argüello

2° LA CHOSMINA 61 A. Miranda cbza

3° SOÑADORA 61 A. Bonada hocico

U° NENA (*) 59 L. Escudero s/aprec.

(*) Se quedó en los partidores.

No corrieron: (2) LUNA. Dividendo del Ganador: $ 6,85. Dividendo de la Combinada: $ 13,85. Tiempo: 13” 3/5. Cuidador: R. Hernández. Stud: El Melo. Candidata de El Relator / Noticias de Turf.

2da carrera

Premio: “MARTIGNAC (2021)” - (Cat. Interior) – 1300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° CASSIA ANTICA 53 F. Campos

2° EAST PRUSSIA 57 A. Flores 6 cpos

3° GRACIAS A LA VIDA 53 S. Quinteros 4 cpos

4° SPIRITU DIFERENTE 57 D. Gómez 3 cpos

5° DERROCHONA SOY 52 J. Gómez ¾ cpo

U° FIESTERO HEIN 56 E. Gaete 16 cpos

No corrieron: (1) ROCK IN ACTION. Dividendo del Ganador: $ 2.95. Dividendo de la Combinada: $ 13,15. Dividendo de la Imperfecta: $ 3,10. Tiempo: 1’ 19” 3/5. Por: Catcher In The Rye y Costa Maya, de 4 años. Cuidador: A. Coria. Stud: La Verde. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.

3 ra carrera

Premio: “EL CHOLO” – (Extraoficial) – 325 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° MANSA DIOSA 58 M. Bascuñán

2° EL CARRILERO 60 A. Bonada v/mínima

3° PUPILA MARQUESA 58 R. Argüello cbza

4° BRANNISTER 60 R. Bermúdez pczo

5° SONÁMBULA 58 R. Becerra ½ cpo

6° ONAGRO 61 A. Miranda 1 ½ cpos

7° ADMIRABLY BOY 60 S. Fernández 2 cpos

8° LUPITO SIX 60 J. E. Alves S. ½ cpo

U° SOS MI NIÑO 60 J. Escobar 7 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 12,80. Dividendo de la Combinada: $ 93,20. Dividendo de la Imperfecta: $ 40,95. Dividendo de la Trifecta: $ 3.130,75. Tiempo: 18” 1/5. Cuidador: C. Delgado. Stud: xxxx

4 ta carrera

Premio: “MORE EASY (2019)” – (Categoría Interior) – 1400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° EMMA SAGITAL 54 J. Gómez

2° ZAAHIR 56 R. Zapata ¾ cpo

3° MAKYMAN 55 W. Escudero 3 cpos

4° SOMMELIER SAM 53 F. Campos cbza

5° SENSE FITZ 55 S. Quinteros 2 ½ cpos

U° YOCO EMBRUJADO 55 E. Gaete 2 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 2,20. Dividendo de la Combinada: $ 9,60. Dividendo de la Imperfecta: $ 2,35. Dividendo de la Trifecta: $ 265,30. Tiempo: 1’ 25” 4/5. Por: Emmanuel y Stormy Digital, de 4 años. Cuidador: M. Irrazabal. Stud: Los Vascos. Candidata de El Relator / Noticias de Turf.

5 ta carrera

Clásico: “PAULA ALBARRACÍN DE SARMIENTO” – (Extraoficial) – 450 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° TAQUÍN DORADO 59 S. Fernández

2° EURO BLUE 59 J. Ortíz 1 ½ cpos

3° OBLIGADO 58 R. Becerra 1 ½ cpos

U° LACTANTIUS 60 J. E. Alves S. 5 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 1,45. Dividendo de la Combinada: $ 3,85. Tiempo: 25” 1/5. Cuidador: R. Stirpa. Stud: La Traición. Sport de El Relator / Noticias de Turf.

6ta carrera

Especial: “DÍA DEL MAESTRO” – (Cat. Interior) – 1800 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° EVO ENDIABLADO 56 C. López

2° FARAÓN JOY 55 S. Quinteros 12 cpos

3° BOLLANI 57 J. Gómez 5 ½ cpos

4° BARÓN SUREÑO 55 E. Gaete 4 cpos

U° CILINDRO 58 J. Luna 2 ½ cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 2,40. Dividendo de la Combinada: $ 20,90. Dividendo de la Imperfecta: $ 10,65. Tiempo: 1’ 52” 2/5. Por: Evocado y Suite del Alvear, de 6 años. Cuidador: J. M. Olmos. Stud: Nueva Ilusión. Enemigo de El Relator / Noticias de Turf.

7 ma carrera

Premio: “NAZCA” - (Extraoficial) - 350 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° VECINAL KEY 58 R. Zapata

2° VOY POR TODO 59 L. Escudero 2 ½ cpos

3° SPRING EVER 58 W. Escudero ½ cpo

U° EL NICO 59 J. Escobar 1 ½ cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 2,65. Dividendo de la Combinada: $ 2,90. Tiempo: 19” 1/5. Cuidador: A. Búccaro. Stud: J.F. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.

8va carrera

Clásico: “DOMINGO F. SARMIENTO” – (Extraoficial) - 400 metros

ANULADA POR FALTA DE RATIFICADOS

9na carrera

Clásico: “POLLA DE POTRILLOS” – (Cat. Interior) – 1600 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° STEPHEN SOUTH 56 F. Campos

2° PASO AL COSTADO 58 J. Luna 1 cpo

3° ELLIDER 56 J. Gómez 14 cpos

U° THE JAN GREELEY 58 D. Gómez 3 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 1,35. Dividendo de la Combinada: $ 1,45. Tiempo: 1’ 39” 1/5. Por: Southern Cat y Yellow Light, de 3 años. Cuidador: R. Abrales. Stud: Rondamón. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.

10ma carrera

Clásico: “HIPÓDROMO DE MENDOZA” – (Extraoficial) - 400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° LUNA CHICHA 59 J. Escobar

2° CUENTERO KEY 58 R. Zapata cbza

U° DON WALDO 58 G. Quinteros ¾ cpo

No corrieron: (1) SEMBRADOR POÉTICO. Dividendo del Ganador: $ 1,70. Tiempo: 21” 3/5. Cuidador: E. Calabrigo. Stud: El Taller. Enemiga de El Relator / Noticias de Turf.

11ma carrera

Premio: “MEDALLITA” – (Extraoficial) – 450 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° LUCHENTO 59 J. Ortíz

2° CHANNEL CANDY (*) 59 L. Escudero ½ cpo

2° HAVANNA CLUB (**) 58 A. Flores empate

U° LADY CAITRIONA 59 S. Fernández ¾ cpo

(*) y (**) Empataron el segundo puesto.

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 3,45. Dividendo de la Combinada: (4/1) $ 9 y (4/2) $ 45,50. Tiempo: 24” 4/5. Cuidador: H. Amaya. Stud: El Taller. Sport de El Relator / Noticias de Turf.