La lapidaria sentencia de un ídolo de San Lorenzo sobre Insúa DT: "Le tiraron un muerto y..."

San Lorenzo se prepara para, en el Nuevo Gasómetro, recibir a Huracán en una edición del clásico. El Cuervo buscará volver al triunfo en condición de local y. también, pincharle el globo a su rival de turno, quien se ilusiona con pelear por el título de la Liga Profesional hasta el final.

En la previa de un partido que promete ser apasionante fue Héctor Scotta, palabra autorizada a la hora de hablar del Cuervo, quien alzó la voz. El Gringo, figura del equipo en las décadas del 70 y 80, se refirió al presente del equipo y, fundamentalmente al de su director técnico Rubén Darío Insúa.

El Gringo marcó 60 goles en 1975 con la camiseta de San Lorenzo, récord absoluto para una temporada en el fútbol argentino.

"A Insúa le tiraron un muerto y no lo pudo resucitar. Llamaron a tantos técnicos que se lavaron las manos y decían que este equipo no lo agarraban. Tenemos que darle el apoyo porque agarró, ya hizo una buena campaña, lo defiendo porque sé lo que es como persona y como se dedica al club", manifestó quien tiene el récord de goles en una temporada, gracias a los 60 que anotó en 1975.

"San Lorenzo viene mal hace rato, hay falta de jugadores. Lo insultaban a Insua, pero él no tiene la culpa. Hay que traer jugadores, los chicos de la cantera, pobrecitos, se están matando, haciendo todo lo posible. Pero San Lorenzo no tiene plata para comprar jugadores y tiene que buscar jugadores de las Inferiores", añadió Scotta.

Además, prosiguió: "No me meto en si es dirigencial o deportivo, estoy trabajando en el club. No sé cómo viene la mano, no le quiero echar la culpa a uno y salvar a otro. A San Lorenzo lo tengo bien metido adentro".

A la hora de hacer referencia al partido ante Huracán del próximo fin de semana, sentenció: "Los clásicos de barrio son muy importante para cada club. Nosotros los jugábamos a muerte a ganar. Va a ser difícil para los dos. Espero que todo sea en calma, tranquilo y salga todo bien. No creo que Insua dependa de este partido, yo le tengo mucha confianza".