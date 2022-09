US Open: la polémica justificación de la Embajada checa al desubicado festejo de un coach y un padre con su hija tenista

Luego de conseguir el pase al cuadro final del US Open, la joven tenista checa de 16 años, Sara Bejlek, protagonizó un controversial festejo junto a su padre y su entrenador que dio la vuelta al mundo: ambos felicitaron a la joven con un abrazo y una palmada en el trasero; hecho que recibió un gran repudio en las redes sociales. Su papá además le dio un beso en la boca. Las tres partes tomaron el momento de manera natural pero, como el tema tomó gran relevancia, la chica salió a hacer su descargo.

"Papá es papá y siempre lo será. Conozco a mi entrenador desde que tenía 8 años. Me venda y me masajea desde siempre. Si algo similar sucediera en la República Checa, nadie se ocuparía de ello. Pero como estamos en Estados Unidos, todo el mundo lo comenta", indicó molesta, Sara Bejlek. Aunque prometió en diálogo con iSport que esa imagen no se repetirá para evitar una situación similar: "Vi el video. Fue una reacción espontánea de todo el equipo. Ciertamente puede parecer inconveniente e incómodo para algunos, pero ya lo hemos discutido con el equipo. Y no volverá a suceder".

Esta explicación de la joven tenista fue en una línea muy similar a la que después le dio la Embajada de República Checa en los Estados Unidos a Daily Mail: "Es un tema personal, cada familia es diferente. Lo que ocurrió no generó problema en absoluto en los medios checos. Las reacciones difieren de una familia a otra".

Tras tres victorias en la qualy, la última fue ante la británica Heather Watson y la de la polémica, Bejlek quedó afuera en primera ronda del US Open. Perdió 6-3 y 6-1 frente a la rusa Liudmila Samsonova.