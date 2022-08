La increíble noticia sobre los partidos de la Selección argentina que llegó desde Qatar

La fiebre mundialista que se vive en Argentina es especial. La ilusión por el buen momento del equipo se respira en el aire, el furor por las figuritas del álbum hizo que se agotaron incluso antes de su lanzamiento oficial y los hinchas lideraron los ránkings en entradas solicitadas para estar en los partidos de Qatar 2022. Precisamente, la hinchada de la Selección argentina volvió a ser noticia por este motivo.

Según informó la organización de Qatar 2022, los dos partidos en los que la Selección argentina abrirá su participación en el grupo C son los más solicitados por los simpatizantes. No sólo eso, sino que fueron los dos primeros en colgar el cartel de "sold out" (todo vendido, en inglés) del Mundial.

Nasser Al-Khater, presidente de la comisión organizadora del Mundial de Qatar, contó en una entrevista con la agencia qatarí QNA que los dos primeros partidos de la "Scaloneta" fueron los de mayor demanda en la venta de entradas.



El segundo partido de Argentina por el grupo C ante México, de Gerardo Martino, fue el que más pedidos recibió y luego lo siguió el debut contra Arabia Saudita.



Las entradas para ambos encuentros ya están agotadas, amplió el CEO de la Copa del Mundo que comenzará el próximo 20 de noviembre.



El equipo liderado por Lionel Messi jugará dichos partidos en el estadio Lusail que tiene una capacidad para 80 mil espectadores y está ubicado a 15 kilómetros al norte del centro de Doha.



Nasser Al-Khater también anticipó que se abrirá una nueva fase de venta de tickets en septiembre: "Terminamos la segunda fase de ventas el 16 de agosto y la tercera fase estará abierta en septiembre. Habrá una buena cantidad de boletos disponibles", remarcó.



En la segunda fase de ventas, Argentina encabezó el ranking de países sudamericanos de mayor demanda de entradas para Qatar 2022 por encima de Brasil y el octavo lugar en el Mundo, según informó la FIFA la semana pasada.



Con respecto a la organización y logística, Al-Khater explicó que está planeado agilizar la frontera terrestre con Arabia Saudita para permitir un mayor flujo de los hinchas que estarán alojados en el vecino país.



Además, se estudia la posibilidad de habilitar colectivos para transportar a los hinchas que cuenten con la tarjeta Hayya (permiso de entrada a Qatar) desde la frontera hasta las estaciones de subte de Doha.



Argentina, vigente campeón de América y cabeza de serie del Grupo C, debutará con Arabia Saudita el martes 22 de noviembre a las 7.00 en el Estadio Lusail, continuará su participación ante México el sábado 26 a las 16.00 en mismo escenario y cerrará la zona frente a Polonia, el miércoles 30 a las 16.00 en el Estadio 974 de Doha.

Fuente: Télam