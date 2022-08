Teqüe venció a Marista y es campeón del Top 8 Cuyano de rugby

¡Histórico! Teqüe se consagró campeón por primera vez en su historia al quedarse con el Top 8 Cuyano, venciendo en la gran final a Marista por un tremendo e infartante 26-24. Así, rompió el maleficio que lo perseguía durante toda su vida deportiva y celebró con la multitud que copó la cancha del Cura.

El primer tiempo fue parejo y muy disputado. Marista arrancó con todo en los primeros minutos y logró sacar ventaja con el penal de Filizzola y el try de Dora (conversión de Filizzola). Teqüe no renunció pese a ese inicio adverso en el tanteador y lo dio vuelta con los tries de Valentín Kretschmar y Calle para irse al descanso 14-10 arriba.

En el complemento, un nueva llegada al ingoal del equipo de General Ortega estiró la ventaja 21-10 gracias a Martín y parecía que los Azules podían encaminar la historia hacia el título pero al Cura jamás hay que darlo por muerto. Un try de Lucca Filizzola dejó la diferencia a solo 4 puntos y una gran jugada de Marista derivó en un nueva anotación, esta vez de su capitán Oso Gómez. Los Curas se ponían nuevamente arriba, ahora 24-21.

Con solo 7 minutos para el final, Enzo Falaschi hizo espectacular avivada en un ruck y perforó la defensa Cura para marcar cinco puntos fundamentales. Calle falló la conversión y la final quedó 26-24. El reloj empezó a consumirse y ya con tiempo cumplido, Calle la revoleó a un costado para consagrarse campeón por primera vez en la historia.

El festejo se replicó en las redes sociales. La cuenta oficial del club escribió: "Contra todo y contra todos, la Primera confirmó que tiene el equipo más poderoso de la provincia y sus alrededores. Fue dominante e implacable en cada acción, imprimiendo un rigor que va demoliendo a sus rivales. Lo hizo todo el año y lo repitió ante Marista en la final".

"Pero este título es mucho más que el premio mayor a un grupo de trabajo. Aquí se rompió con el status quo, el oden establecido por años, donde ganaban siempre los mismos. Se decretó en la cancha - como debe ser-que llegó la hora de un cambio", agregaron desde el club.

"Es una victoria que inspira. Que ilusiona y da esperanza. Que es fruto del esfuerzo de muchos que dejaron de lado intereses propios, poniendo el club por delante, para llevarlo lo más alto", indicaron.

"Se disfruta más que nunca, por ser tan esperado. Desde muchos puntos del planeta y es para todos aquellos que pasaron por el club", señalaron los nuevos campeones.