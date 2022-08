El DT de Nacional reveló por qué Luis Suárez fue suplente en la eliminación de la Sudamericana: “Tiene…”

La ilusión que generó la llegada de Luis Suárez en los hinchas del Nacional tuvo un duro golpe este martes por la noche. La derrota por 3-0 ante Goianiense (4-0 en el global), dejó al Bolso eliminado de la Copa Sudamericana y solamente con el torneo local en el horizonte. En este contexto fue Pablo Repetto quien enfrentó los micrófonos y se refirió al motivo por el que el Pistolero estuvo en el banco en un partido en el cual se lo imaginaba saliendo desde el inicio.

"Suárez tiene ocho días con nosotros, cinco entrenamientos, y el ritmo del comienzo no es lo mismo que el segundo, lo hablamos con él y entendíamos que lo mejor pensando en todos era que jugara los segundos 45 minutos"

"El partido de ida nos terminó condicionando. Sabíamos que teníamos que buscar un gol que nos llevara a los penales y con un error puntual nos convirtieron rápido en una pelota que provino de un saque de banda. Es una acción que no resolvemos bien para este nivel de la Sudamericana, y además, al final del primer tiempo vino el segundo que fue lapidario para nuestras pretensiones, principalmente en la parte anímica”

"es justa la clasificación del Goianiense por lo que hizo fundamentalmente en este partido. Hoy no estuvimos a la altura. Nos hubiera gustado jugar de otra forma, pero los goles fueron determinantes. A este tipo de equipos, cuando juegan de local, si les dejás espacios te complican y así sucedió. Nosotros generamos algunas situaciones, hay dos o tres, una de Luis Suárez, otra de Fagúndez que tapa bien el golero, no es que no lo hicimos. Lo cierto es que merecen clasificar por lo que hicieron acá, donde fueron superiores y contundentes, pegaron en los momentos justos de la serie.

"Estamos posicionados como el mejor equipo del fútbol uruguayo y tenemos un partido difícil ante Liverpool por delante. Hay que apuntar a lo que viene, con optimismo, confianza y volver al nivel que queremos. Hoy no estuvimos a la altura".