El jugador de River que se fue libre tras ser borrado por Gallardo y rompió el silencio: "Siento una..."

Cuando inició el año, luego de diversas negociaciones que nunca llegaron a buen puerto, se conoció que Fabrizio Angileri no sería tenido en cuenta por Marcelo Gallardo luego de su negativa a extender su contrato, el cual venció el pasado 30 de junio. Tras meses sin siquiera entrenar con el plantel, el mendocino se transformó en nuevo jugador del Getafe de España, club en el que fue presentado en la tarde de este viernes.

A la hora de dar sus primeras palabras con la indumentaria de su nueva institución, manifestó: "Siento una alegría inmensa de poder estar en el fútbol europeo. Es el sueño de cualquier jugador sudamericano y vengo con ganas de triunfar y con ganas de hacer las cosas bien. Estoy agradecido a la gestión del club".

En cuanto a sus objetivos, el Turco soltó: "Quiero aportar al grupo tanto dentro como fuera. Las grandes cosas se logran con unión y si me toca jugar intentaré hacerlo de la mejor manera y, si no, apoyaré como pueda. Tengo la posibilidad de poder demostrar y estoy contento con esta oportunidad. Las últimas temporadas en River tuve la suerte de tener ofertas de otros clubes, pero la de Getafe me sedujo. Pregunté a muchos colegas con pasado aquí, me hablaron maravillas y la posibilidad de la gestión e interés hicieron el resto".

Angileri llega para ocupar el lugar vacante que quedó luego de la salida de Mathias Olivera. "A uno lo motiva eso. Sé la carrera de Mathias, que es muy buena, pero yo he tenido la oportunidad de tener un buen rendimiento en River y me siento un jugador con experiencia. Creo que puedo explotar mis virtudes y ya estoy con ganas de jugar", sentenció.

A fines del mes de enero, Marcelo Gallardo había dado por terminadas las negociaciones para que el jugador siguiera en el Millonario utilizando una fuerte frase: "Lógicamente que dentro de la negociación uno respeta las dos partes y no puede decir nada sobre la postura que toma cada uno, pero cuando hay poca voluntad de negociar para jugar en River, eso ya se mete en mi planificación y yo tengo que salir a buscar reemplazantes. Estoy tranquilo con lo que hice".