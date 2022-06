La historia detrás del famoso meme de Agustín Rossi: por qué se entrenaba con anteojos

Ante Corinthians, Agustín Rossi volvió a ser gigante y atajó otro penal, el decimotercero con la camiseta de Boca. Cada vez que el arquero salva su valla desde los once pasos, los hinchas del Xeneize tienen un ritual particular en Twitter: postear una imagen del guardametas utilizando unas gafas de sol en pleno entrenamiento. Aunque los simpatizantes se lo toman con gracia, hay una explicación detrás de la imagen y estaría estrechamente vinculada con la impresionante estadística del 1 en la pena máxima.

En 2021, Rossi fue fotografiado en un entrenamiento de Boca mientras utilizaba unos lentes que, desde luego, resultaron llamativos. ¿Por qué un jugador entrenaría con anteojos de sol? Lógicamente, no fue por moda, sino que dicho elemento era una parte necesaria en un ejercicio del profesor Fernando Gayoso, el entrenador de arqueros que tiene mucho que ver con el rendimiento del arquero del Xeneize.

A pesar de su similitud con las que se utilizan para combatir la luz del sol, las gafas de Rossi eran de tipo estroboscópicas. Estos anteojos son un dispositivo que perfecciona la reacción, coordinación, reflejos y visión panorámica a través de estímulos. Además, los lentes utilizados por el arquero xeneize ocultan parcialmente la vista y parpadean un poco, lo que acelera la capacidad de reacción de quien los porta.

Aunque resulte llamativo, es una práctica muy utilizada entre arqueros: Yann Sommer, guardametas de Suiza, utilizó las gafas de Rossi en la Euro 2020.

Dichos ejercicios consistían en que Rossi se parara en la línea del arco pero de espaldas a la cancha. Al grito de Gayoso, el arquero debía girar rápidamente y tapar un violento remate. Estas prácticas eran muy comunes en los entrenamientos de Boca en 2021 pero, en la actualidad, hace tiempo que no se lo ve al 1 con los lentes puestos.

Los hinchas de Boca festejan cada gran actuación de su arquero con esa foto que ya es costumbre en Twitter. Sin embargo, no todos conocían lo que había detrás de los lentes de Rossi, un gran atajador de penales al que no le gusta que lo llamen especialista: "La verdad es que no me gusta que me digan especialista. Son circunstancias del partido, contento por haber respondido".