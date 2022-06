La leyenda del fútbol argentino que le bajó los decibeles al título de la Selección y avisó: "Mbappé tiene razón"

Cauteloso, precavido, calmo. Así fue el tono de Ricardo Bochini este miércoles después de que Argentina goleara 3 a 0 a Italia y se consagrara campeón de la Finalissima. Es que el Bocha no vio a los italianos como un rival de jerarquía, sino que puso los pies sobre la tierra y hasta le dio la razón a Kylian Mbappé, quien aseguró que Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar al Mundial.

Ricardo Bochini, leyenda del fútbol argentino, le dio la razón a Mbappé.

De cara a la Copa del Mundo que se disputará en Qatar en noviembre, la leyenda del fútbol argentino habló en Super Deportivo Radio y aseguró que el francés fue correcto en su apreciación: "Creo que Mbappé dijo la verdad. Argentina en las Eliminatorias va a clasificar siempre por cómo se juega ahora. Las Eliminatorias difíciles eran las de antes, cuando de cuatro equipos clasificaba uno, si perdías un partido o empatabas se te complicaba. La competencia europea es más fuerte, seguro, porque hay más equipos fuertes".

Respecto de Qatar 2022, Bochini aseguró que Argentina puede ser campeón por la presencia de Lionel Messi: "Tiene chances porque en la zona va a clasificar. Hay que ver con quién te toca jugar después. Es un solo partido y puede pasar cualquier cosa, pero las chances las tiene porque tiene a Messi. Cuando tenés un jugador que te puede inventar una jugada en cualquier momento tenés bastante ventaja. Después hay selecciones que por ahí te tocan que son fuertes y te hacen partidos duros y muy parejos. Argentina está a la altura de Brasil, Portugal, Bélgica, España".

Por otro lado, frente al entusiasmo de la gente por el funcionamiento del equipo, se paró del lado más sereno de Lionel Scaloni y bajó los decibeles al fervor por la Selección: "Scaloni habla de poner los pies sobre la tierra, es lo más lógico de todo. Va con humildad, con lo que tiene que tener para manejar un equipo que va a jugar un Mundial, que es lo más difícil que va a jugar como técnico de la Selección. Va a ser su primer Mundial y toda la gente de Argentina está esperando que lo gane porque hace muchos años que no lo gana".

Argentina se consagró en la Finalissima ante Italia.

"Creo que toda la gente está contenta por la Selección, por lo que viene haciendo en los últimos tiempos, ganar la Copa América, clasificar para el Mundial, jugar un buen partido contra Italia, creo que la gente está disfrutando mucho de la Selección argentina. Es algo lógico porque la Selección argentina tiene a Messi, que es el mejor jugador del mundo y ahora está rodeado de buenos jugadores. La gente está esperanzada con que se pueda hacer un gran Mundial", afirmó Bochini.

El ídolo de Independiente analizó el partido de Messi contra Italia y aseguró: "Creo que Messi jugó un mejor partido de lo que había jugado en las Eliminatorias. Tuvo un buen ritmo de juego, con más velocidad, cambio de ritmo en muchas jugadas. Se vio un Messi mejor físicamente que hace un tiempito atrás".

Por otro lado, Bochini fue duro con la selección de Italia y criticó: "El rival, si miramos bien el partido, hoy no está en su mejor momento. Por algo quedó afuera del Mundial. Ya había quedado afuera del otro, ahora queda afuera de este... Algo hay, cuando un equipo queda afuera de dos Mundiales seguidos no lo podés considerar como uno de los mejores equipos que podés enfrentar. Hoy los mejores equipos de Europa son: Francia, que es claramente el número uno, Alemania, Bélgica, España un poco, Inglaterra y Portugal. Son selecciones que están por encima de Italia".

Igualmente, el Bocha explicó: "El partido sirve mucho porque Argentina mejoró. No es tanto el rival. Si bien Argentina tuvo 30 minutos hasta el gol que se le hizo muy parejo y no dominaba mucho el partido, Italia en el segundo tiempo se desinfló totalmente. En el segundo tiempo Argentina pudo haber hecho cuatro o cinco goles. El partido de hoy fue el primer tiempo, cuando Italia salió a jugar de igual a igual".

Además, el exfutbolista analizó a la defensa italiana: "No tuvo muchas llegadas Italia, Argentina aprovechó bien. Argentina tiene a Messi, que cuando el partido está parejo te puede hacer una jugada así. El segundo, muy mal los defensores, (Giorgio) Chiellini y (Leonardo) Bonucci, uno se retiró hoy y otro creo que se va a retirar dentro de poco. No es el Italia fuerte que marcaba y que era durísima. Argentina mejoró mucho el juego de la Selección, interna".

Finalmente, Bochini afirmó que no piensa que sea necesario jugar contra otra selección grande antes del Mundial: "No creo que haga falta jugar un amistoso con una potencia. Argentina fue campeón del mundo en el 86', el último que se ganó y no jugamos con ningún rival de Europa fuerte. Creo que el último fue Francia, que perdimos 2 a 0 y fue un partido parejo. Jugamos con 10 jugadores mucho tiempo. Estuvimos cinco meses después sin jugar un amistoso. No tiene nada que ver eso de jugar con un equipo europeo. Tenés que estar bien con tu equipo."