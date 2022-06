El video de Hamilton con graves dolores para salir de su Mercedes que impacta a la Fórmula 1: "La peor carrera de mi vida"

El domingo del Gran Premio de Azerbaiyán confirmó y dejó aún más en evidencia lo que acusó Lewis Hamilton en los entrenamientos libres y en todo lo que va de temporada en la Fórmula 1. El Mercedes W13 del británico es, sin dudas, el monoplaza que más sufre de porpoising, ese rebote constante y muy visible que tienen los nuevos autos en las rectas largas debido al efecto suelo implementado en el nuevo reglamento: "Sinceramente, el viernes tuvimos tantos toques de fondo que no pude terminar mis carreras largas porque mi espalda estaba hecha un verdadero desastre. Gracias a Dios por Angela (Cullen), que me dio fisioterapia y acupuntura, y el sábado por la mañana todavía me dolía bastante", había declarado el siete veces campeón mundial el viernes. Luego de la carrera, el piloto de la escudería alemana dejó una imagen alarmante al retirarse de su asiento.

La carrera en el circuito callejero de Baku estuvo lejos de ser memorable. Max Verstappen ganó ampliamente y Sergio "Checo" Pérez cerró el 1-2 para Red Bull, amplio dominador en pista. Por otra parte, hubo muy pocos adelantamientos, algo que se está volviendo una norma en las últimas jornadas. Por esta razón, lo más destacado del Gran Premio de Azerbaiyán fue el doble abandono de Ferrari y la imagen de Hamilton al retirarse de su monoplaza: al británico le costó horrores salir de su auto por los dolores de espalda que acusó como consecuencia del porpoising.

"La espalda me está matando", le dijo Hamilton a su equipo por la radio en la vuelta 29 del Gran Premio de Azerbaiyán, en el que terminó en un más que aceptable cuarto puesto. Los dolores en esa zona del cuerpo fueron una constante durante todo el fin de semana debido al rebote que sufre en su Mercedes, de largo el más brusco de toda la parrilla

Una vez que se recuperó, Hamilton atendió a la prensa y dejó una fuerte revelación acerca de lo que vivió en este fin de semana en las calles de Bakú: "La peor carrera de mi vida. Ha sido probablemente la más dolorosa que he vivido. No quiero tener este rebote de nuevo y haré lo posible por evitarlo", aseguró.

El video de los dolores de Hamilton generó reacciones diversas. Por su parte, Toto Wolff, jefe de equipo de Mercedes, aseguró que todos los pilotos con excepción de Fernando Alonso "acordaron en que el porpoising es un problema". Un ejemplo de esto fue Daniel Ricciardo, corredor de McLaren que también aquejó dolores de espalda por el rebote de los autos.

No solo Hamilton se ha quejado de los dolores producidos por el Porpoising, acá se lo puede ver también a Ricciardo.



Cortesía de @JUANABDONPRADO

Por otra parte, el austríaco dejó una tremenda revelación: "Lewis podría perderse el Gran Premio de Canadá por los dolores de espalda"..

En esta línea, Wolff reconoció que piensa en un reemplazante para Hamilton de cara a la próxima carrera en Montreal el próximo fin de semana: "Puedes ver que esto ya no es un problema de los músculos. Quiero decir, eso se centra en la columna vertebral y puede tener algunas consecuencias", afirmó.