Mascherano reveló a qué técnico quiere parecerse y sorprendió: “Pretendo asemejarme a…”

Dos modelos a seguir, similares en algunas cosas y distintos en otras, pero es importante tomar un poco de cada uno. En su rol como entrenador de la Selección argentina Sub-20, Javier Mascherano intenta aprender y enseñar como otros grandes técnicos, y busca ser un reflejo de dos que le aportaron muchísimo: Pep Guardiola y Luis Enrique.

En diálogo con el programa Informe+ de Movistar de España, Mascherano se refirió con una curiosa frase al técnico al que quiere parecerse y dio sus razones: “Pretendo asemejarme más a Luis Enrique, porque sé que a Pep nunca voy a poder llegar. Viví tres años espectaculares con Luis Enrique. Cuando hablamos de la importancia de los entrenadores dentro de un futbolista no tiene que ver con los títulos, sino con la importancia en tu carrera, con cuánto te hizo crecer".

En ese sentido, explicó su visión sobre cada uno de los técnicos, tanto el del Manchester City como el de la selección de España: "El más influyente puede ser Pep por el cambio tan drástico, pero Luis Enrique fue darle una vuelta más a nuestra idea. Pep es inigualable, un genio imposible de imitar, creo que Luis está ahí de Pep, pero es más alcanzable para los que pretendemos ser entrenadores".

Por otro lado, Masche reveló cómo fue que hizo para llegar al Barcelona: "De esa primera oferta que me hizo el Barça, como no se destrababa la negociación con el Liverpool empecé a sacar yo dinero de mis cuatro años de contrato".

Además, sorprendentemente, el excapitán del seleccionado argentino reveló cómo se veía como futbolista: "Técnicamente no era de los mejores, físicamente no era de los mejores, no era alguien que sirviese para la pelota detenida, no tenía pase gol, no tenía gol, como jugador no era bueno en nada, pero siempre he creído que esto es un juego y quizás mi mayor virtud era entenderlo".