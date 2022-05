El posteo de la esposa de Battaglia con un eufemismo sobre las críticas al DT de Boca

Hace un poco más de un mes, el Boca de Sebastián Battaglia empató 1 a 1 con Godoy Cruz en La Bombonera y la suerte del jugador más ganador de la historia del club parecía estar sentenciada. Es más, los medios aseguraban que el Consejo de Fútbol ya estaba en tratativas para contratar un nuevo DT y que los jugadores le habían soltado la mano al técnico. Pero el fútbol es la dinámica de lo impensado. La suerte empezó a acompañar y los resultados llevaron paz al vestuario Xeneize. Ganar, ganar, ganar, la única fórmula que prevalece en el deporte.

Desde ese entonces Battaglia fue embelleciendo; su imagen de sapo se transformó en príncipe y con esa investidura las dudas sobre su continuidad quedaron enterradas. Sin embargo, durante todo el proceso hubo una persona que siempre confió en el estratega. No hablamos de Riquelme, sino de la princesa del príncipe: Betina Kazun, madre de los tres hijos del matrimonio (Camila, Sofía y Benjamín) y pareja del futbolista desde los 20 ella y los 18 él.

Aunque la carrera meteórica de su esposo la obligó a abandonar sus estudios, Betina Kazun ya era madre de sus tres hijos cuando se recibió de Counselor especializada en desarrollo personal, una tecnicatura superior orientada en la promoción del despliegue de los potenciales y de las capacidades humanas.

Después llegó la final de la Copa de la Liga Argentina, un 3 a 0 contundente frente a Tigre y el segundo título cómo director técnico de Boca Juniors, que sumado a los 19 que levantó como jugador lo transforman en el hombre más ganador de la historia xeneize. Entonces, sí, todo se volvió color de rosa y las críticas amainaron.

Pero Betina no se olvida del camino transitado. Como buena consejera psicológica, la mujer del campeón del fútbol argentino subió un posteo en redes para recordar los obstáculos que debió superar su marido para llegar a donde está. Se trata de una fábula, la misma que cuenta el padre de Leonadro Di Caprio (o Christopher Walken) en la película Atrápame si puedes.

“Había una vez dos ranas que cayeron en un recipiente de crema. Inmediatamente sintieron que se hundían, era imposible nadar en esa masa espesa como arenas movedizas. Al principio las dos patalearon en la crema para llegar al borde del recipiente, pero era inútil, solo conseguían chapotear en el mismo lugar y hundirse. Sintieron que cada vez era más difícil salir a la superficie a respirar. Una de ellas dijo en voz alta: “No puedo más. Es imposible salir de aquí, esta materia no es para nadar. Ya que voy a morir no veo para qué prolongar este dolor. No entiendo qué sentido tiene morir agotada por este esfuerzo inútil. Y dicho esto, dejó de patalear y se hundió con rapidez, siendo literalmente tragada por el espeso líquido blanco”, dice la fabula.

“La otra rana, quizás más persistente, o quizás más tozuda, se dijo: '' ¡No hay caso! Nada se puede hacer para avanzar en esta cosa. Sin embargo, ya que la muerte me llega, prefiero luchar hasta mi último aliento. No quisiera morir un segundo antes de que llegue mi hora”. Y siguió pataleando y chapoteando siempre en el mismo lugar, sin avanzar un centímetro. ¡Horas y horas!Y de pronto, de tanto patalear y agitar, agitar y patalear, la crema se transformó en manteca. La rana sorprendida dio un salto, y patinando llegó hasta el borde del pote”, siguió.

La moraleja queda clara, y más con el remate del mensaje: “Felicitaciones Sebastián Battaglia y cuerpo técnico, un ejemplo de lucha y perseverancia frente a todos”, concluyó.