Los Pumas 7s, con calendario confirmado para Londres

El seleccionado argentino de rugby seven, Los Pumas 7s, primero del Circuito mundial de la especialidad por primera vez en la historia, integrará el grupo clasificatorio B del certamen de Londres, Inglaterra, junto con Sudáfrica, Kenia e Irlanda.



Los Pumas 7s disputaron este fin de semana el torneo Toulouse, Francia, correspondiente a la V etapa del Circuito internacional, que organiza la World Rugby y finalizaron en la quinta posición al vencer a Inglaterra por 21-12.



Argentina encabeza el ranking del Circuito con 118 puntos, seguido por Sudáfrica con 116, Australia 110 e Irlanda 110.



La World Rugby establece que pese a que Los Pumas 7s se mantengan como punteros, Sudáfrica es el líder ya que por las ausencias de los diferentes seleccionados que no se presentaron a causa del Covid-19, se restarán los puntos obtenidos en los últimos torneos.



En consecuencia, Argentina sumaría 92 puntos, ya que se le descuentan 13 unidades de los torneos de Singapur y Toulouse y, en consecuencia, Sudáfrica se mantendría primero con 101 puntos, ya que solo se le restan 10 de los dos campeonatos mencionados.



La zona A del torneo de Londres estará conformada por Estados Unidos, Gales, España y Gales, la zona C la compartirán Australia, Nueva Zelanda, Francia y Canadá, y finalmente, la zona D la integrarán, el local Inglaterra, Samoa, Japón y Escocia.