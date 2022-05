La insólita explicación de Marcos Rojo sobre su video fumando en el festejo de Boca: "Tenía que..."

Marcos Rojo fue una de las figuras de Boca en la final de la Copa de la Liga ante Tigre pero terminó siendo viral por una situación que se dio durante los festejos del plantel dentro de la cancha. Luego de recibir las medallas, el defensor se sentó junto a su familia, encendió un cigarrillo y comenzó a fumarlo sin saber que una cámara lo estaba filmando en primer plano.

Esta situación inmediatamente trascendió y generó mucha controversia en las redes sociales. Es por eso que, una vez que todo terminó, Rojo se hizo cargo y explicó entre risas con un cronista de TyC Sports que lo encaró para preguntarle: "Te fumaste un fasito, en la cancha" y Marcos respondió: "Sí, lo estaba esperando, tenía que ganar primero".

Pero todo no quedó ahí ya que el futbolista le consultó su podía enviarle un saludo a un amigo y dijo: "Dejame mandarle un saludo a un amigo, a Almendra, que me dijo que nunca iba a hacer un gol. Es un gran amigo, lo quiero mucho, lástima que no está acá, pero esto también es de él". El juvenil, separado del plantel desde febrero, compartió anoche una polémica foto.

El futbolista de 22 años utilizó sus redes sociales para celebrar el nuevo título del xeneize, pero su felicitación estuvo dirigida a un solo futbolista, Marcos Rojo, lo que demuestra la escasa relación que tiene con el resto del plantel. Publicó una imagen del defensor, autor del primer gol del partido, para felicitarlo, e incluso lo llamó "capitán", pese a que la cinta la lleva Carlos Izquierdoz. "¡Felicitaciones, capitán! Más que merecido", escribió.