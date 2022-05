En el grupo de Boca se dio el resultado que no le convenía: qué debe pasar para clasificarse

Boca Juniors quedó obligado a ganarle el próximo jueves 26 al líder del Grupo E, Deportivo Cali, en La Bombonera, para acceder a la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores, luego de la victoria de anoche conseguida como local por el equipo colombiano sobre Always Ready, de Bolivia, por 3 a 0.



El triunfo de los caleños los ubicó en el primer puesto de la zona a una fecha de la finalización de la fase de grupos, por diferencia de gol (+4 contra +1) respecto de Corinthians, de Brasil, ambos con 8 puntos.



En tanto Boca quedó en la tercera posición con 7 unidades (-1) y cierra el grupo Always Ready con 4 (-4).



Deportivo Cali se impuso al conjunto boliviano de El Alto con un doblete de Jhon Vásquez, a los 12 minutos del primer tiempo y los 10 del segundo período, cuando Harold Mosquera marcó el tercero a los 30.



Ese jueves 26 de mayo entonces, simultáneamente desde las 21 jugará Boca en La Bombonera con Deportivo Cali mientras que Corinthians lo hará con Always Ready en San Pablo, por la sexta y última fecha del Grupo E.



Una victoria de Boca lo depositará en los octavos de final sin depender de lo que ocurra entre brasileños y bolivianos, pero un empate clasificará a los colombianos y entonces el destino del "xeneize" quedará atado a lo que suceda con Corinthians y Always Ready. El tercero ingresa a la misma instancia de la Copa Sudamericana.