Desopilantes memes por el planteo de Simeone frente al Manchester City de Guardiola

Este martes comenzaron los llaves de cuartos de final de la Champions League. Uno de los partidos estelares tuvo al Atlético Madrid del Cholo Simeone visitando al Manchester City de Pep Guardiola, en un duelo que dejó como ganador al conjunto inglés por 1 a 0. La semana que viene, en España, se jugará la revancha para definir a uno de los semifinalistas del máximo certamen de Europa.

A Manchester City le costó romper el duro planteo de Atlético Madrid. La ferocidad para jugar cada pelota y la intensidad defensiva son un sello típico de los equipos del Cholo Simeone. Característica que, entre otras cuestiones, le permitió llegar a lo más alto de España y codearse con gigantes del mundo. Pero que también desata críticas.

En las redes sociales no tardaron en burlarse por la dura estrategia defensiva que utilizó Atlético Madrid ante Manchester City. Aunque el resultado no fue amplio, las diferencias en las estadísticas fueron tremendas: el equipo de Guardiola lo dominó por completo, en cada uno de los aspectos. Y los memes no tardaron en aparecer.