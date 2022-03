El picante reproche de Pipa Benedetto a Marcos Rojo por Almendra: "Este es..."

La pelea entre Agustín Almendra y Sebastián Battaglia sigue dando coletazos en el Mundo Boca. Molesto por ser suplente y tras un cruce con un compañero en la práctica de fútbol del lunes por la mañana, el mediocampista de 22 años le dijo de todo a su entrenador: “Cerrá el orto que vos no sos el técnico, a vos te manejan. Ganaste todo como jugador, ¡pero como DT sos un desastre!". Esto no sólo llevó a que el técnico expulse al juvenil del entrenamiento, sino que varios integrantes del plantel del club de La Ribera tuvieron que separar al jugador de uno de sus compañeros para evitar que se fueran a las manos. Pero, como si fuera poco, este mal comportamiento de Almendra provocó rispideces entre los referentes del vestuario.

La relación de padrino-ahijado entre Marcos Rojo y Agustín Almendra es de público conocimiento. Desde su llegada a Boca, el ex Manchester United se encargó de poner al juvenil bajo su ala y desde entonces han forjado una gran relación, ya que hasta se fueron de vacaciones juntos con sus familias. Ante la situación del lunes, mientras los referentes hablaban sobre lo ocurrido, Darío Benedetto le hizo un reproche a Rojo, según informó el periodista Hugo Balassone en TyC Sports: “Ayer Benedetto le dijo '¡Este es todo tuyo, eh!'. Como diciéndole 'hacete cargo de esto'".

A este enfrentamiento entre dos pesos pesados del vestuario, se le suman las durísimas declaraciones que tuvo Benedetto con respecto a la situación de Almendra: “Agustín nunca entendió la camiseta que tenía puesta. Lo suyo es irremediable. Se habló demasiado, esto viene de hace rato. Hay cosas que no se aguantaban más y había que sacarlo de raíz y así se hizo”, lanzó en la tarde del martes, en una de las declaraciones más fuertes que se recuerden en los últimos tiempos de un compañero a otro.

“La camiseta de Boca es muy grande como para que estén de joda”, agregó Benedetto, incluyendo a Varela, también sancionado por haber llegado tarde y en mal estado al entrenamiento del lunes. El delantero aseguró que el grupo no toleraba más algunos comportamientos del juvenil y están muy contentos con la decisión tomada por Battaglia y el Consejo de Fútbol.

Marcos Rojo es muy cercano a Almendra.

“La falta de respeto no está permitida. Sin ir a los detalles, hay cosas que no se dicen. Hay que respetar tanto al entrenador como a los que se rompen el lomo al lado de cada compañero”, dijo Benedetto.

A pesar de que Benedetto dijo que los referentes están en la misma línea del entrenador, Rojo no habló hasta ahora sobre lo sucedido con uno de sus amigos dentro del plantel. Habrá que esperar para ver qué dice el ex Estudiantes de La Plata, que llegó al entrenamiento de la mañana del martes junto a Almendra pese a que ya no formará más parte del plantel de Primera División.