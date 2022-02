¡Volvió Masche a la Selección! El contundente mensaje del nuevo DT de la Sub 20

Javier Mascherano, ex capitán de la Selección argentina, fue designado como nuevo director técnico del seleccionado Sub 20. Este miércoles, el Jefecito tuvo su segunda práctica al frente del plantel en el predio que posee la Selección en Ezeiza y dejó sus primeras palabras como DT de la albiceleste.

“Esta nueva etapa la tomo con mucha responsabilidad e ilusión por el lugar en el que me toca estar. No encuentro un lugar mejor para poder iniciar mi carrera como entrenador que una selección juvenil de Argentina”, manifestó el ex capitán de la Selección, camiseta con la que disputó nada más y nada menos que tres campeonatos mundiales.

Sobre el objetivo a la hora de formar jugadores, expresó: "Tratamos de transmitirles nuestra idea, de afirmar un modelo de juego y a partir de ahí potenciar a estos chicos para que el día de mañana puedan tener un largo recorrido en la Selección Argentina. El espíritu de la selección juvenil, más allá de competir, es tratar de generar jugadores para la Mayor".

"La Sub 20 es una categoría muy linda porque más allá de estar en una etapa formativa, hay muchos jugadores que ya empiezan a jugar y a saborear el fútbol profesional. Vamos a trabajar en esa transición de estos chicos que están dejando el amateurismo para transformarse en futbolistas profesionales", respondió a la hora de referirse a la categoría que dirige.