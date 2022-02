El enojo de Bielsa por una lapidaria pregunta tras el 0-4 de Leeds ante Tottenham: "¿Usted estuvo en...?"

Luego de asentarse en la Premier League, el Leeds de Marcelo Bielsa vive un verdadero calvario en esta temporada: en la mañana del sábado volvió a caer por goleada, esta vez contra el Tottenham por 4 a 0 en condición de local. Tras una picante pregunta de un periodista, que le consultó si llegó el momento de cambiar la manera de jugar para que meterle goles a su equipo sea más difícil, el Loco le hizo honor a su apodo: “¿Usted estuvo en el partido?", le devolvió la pregunta, mirándolo a los ojos, algo nada habitual en él. Ante la respuesta afirmativa del reportero, el ex DT de la Selección argentina lanzó un "aaah" irónico, suspiró y dijo: "Hacer un equipo más difícil de ganar significa poner jugadores en algunos sectores del campo que tengan un perfil más defensivo. ¿Usted se refiere a eso? Eso es lo que intentamos hacer en el primer tiempo y no dio resultados”.

Apenas 17 minutos después del inicio del partido, el Leeds perdía 3 a 0: “Tal vez lo que usted se refiere es que juguemos más en nuestro campo. Es un recurso que hasta acá no he utilizado, y todo lo que no he probado siempre es pensado como la solución”, dijo Bielsa, que a pesar de su tono tranquilo se lo vio bastante molesto con la pregunta del periodista.

Los Whites acumulan cinco derrotas y un empate en sus últimos seis encuentros por liga y están cada vez más comprometidos con el descenso en un año que parecía haber tres candidatos casi fijos para bajar de categoría con el Norwich, Watford y Burnley. Ante esta situación, la era del Loco en el fútbol inglés podría llegar a su fin, según informó la prensa inglesa.

Bielsa vive su peor momento desde que llegó al fútbol inglés.

Tres días después de caer por 6 a 0 frente a Liverpool, los dirigidos por Bielsa volvieron a sufrir una goleada y no levantan cabeza. Según The Athletic, esta seguidilla de derrotas abultadas puso en la cuerda floja al ex entrenador de la selección argentina. Aunque se preveía que el ciclo podría llegar a su fin al término de la temporada, informan que la situación “se intensificó” y podría darse en las próximas semanas.

Las derrotas frente a equipos como Liverpool, Tottenham y Manchester United, con el que el Leeds tiene una histórica rivalidad, eran previsibles dadas las diferencias de calidad que tiene el plantel de Bielsa con estos rivales pero lo que sorprende es la forma de esas derrotas: 14 goles encajados en tres partidos para un equipo que tiene sólo una victoria en lo que va del año.

En estos momentos, el Leeds está decimoquinto con 23 puntos pero todavía tienen que jugar Everton y Burnley que están por debajo del equipo de Bielsa. Si el Burnley gana su partido frente a Crystal Palace, dejaría al Loco en puestos de descenso a Championship. Según la información que brindó The Athletic, la dirigencia ya tiene en mente el nuevo entrenador en caso que el ex DT de Newell’s de un paso al costado o, en el peor de los casos, lo echen: Jesse Marsch, estadounidense que dirigió el RB Leipzig está temporada pero fue destituido luego de conseguir apenas una victoria en 14 partidos por Bundesliga.

Por otra parte, hay una condición que trabaría la salida de Bielsa: el argentino tiene su propio equipo de asistentes, algo no tan común en Inglaterra donde los asistentes de los entrenadores son empleados del club. Esto significa que el Leeds debería buscar todo un cuerpo técnico nuevo a solo doce fechas del final de la Premier League.

De cualquier manera, este Leeds parece un opuesto al que se vio la temporada pasada: apenas cinco victorias por liga y posee el récord de más goles en contra hasta el momento con 60. A pesar del cariño de la hinchada por ser el hombre que los devolvió a primera división después de 16 años, las horas de Bielsa en el Leeds parecen estar contadas.