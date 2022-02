La declaración de Neymar que indignó a la MLS: “Es un insulto, si no nos respeta, no lo queremos acá”

"Tengo muchas ganas de jugar en Estados Unidos, al menos una temporada... Es un campeonato corto, tienes tres o cuatro meses de vacaciones (entre risas)". Hace apenas unos días, Neymar confesó que entre sus planes de cara a la recta final de su carrera figura el de jugar en algún conjunto de la Major League Soccer.

Al parecer, los responsables de llevar a cabo la MLS no parecen entusiasmados con la idea de dar la bienvenida al atacante. Seguramente el tono de las declaraciones ha resultado decisivo para que Don Garber, comisionado de la MLS, haya dejado claro que, en se plan, Ney no es bienvenido.

"No necesitamos traer a un gran jugador al final de su carrera porque ha decidido que quiere prejubilarse de la MLS. Si no vienen aquí a jugar y contribuir significativamente a nuestros equipos y a respetar a nuestra liga y a sus aficionados, no los queremos en la MLS. Queremos que nuestra historia sea sobre jugadores jóvenes que vienen aquí al inicio o en el apogeo de su carrera", aseveró antes de citar al suizo Xherdan Shaqiri (30 años) o el brasileño Douglas Costa (31) como ejemplos a seguir.

Si llega a cumplir el contrato que lo vincula con el París Saint-Germain, Neymar podría partir a USA con 34 años. A día de hoy, ésa es una edad en la que un futbolista que ha cuidado su físico y ha tenido suerte con las lesiones aún puede ser competitivo.