La ácida ironía de Ibai tras la oficialización de la salida de Luis Enrique de la selección española: "Se viene..."

La decisión de Luis Enrique de streamear durante el Mundial de Qatar 2022 acerca de cómo iba siendo el día a día de la selección de España durante la competencia fue una que generó bastante repudio dentro de los medios tradicionales españoles. Aunque no así de Ibai Llanos, una de las principales caras de Twitch España, quien desde un primer momento bancó esta idea del ex Barcelona por ser rupturista y amoldarse a las nuevas plataformas.

Luis Enrique dejó de ser el entrenador de España tras el fracaso de Qatar 2022 (foto: EFEE).

Ibai, después del fracaso de la eliminación en octavos ante Marruecos, salió a bancar públicamente a Luis Enrique diciendo que "el Twitch no tenía nada que ver en cómo el equipo afrontó esa serie de penales". Y este jueves volvió a generar revuelo con un polémico tuit que subió luego de que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunciase su destitución y la consecuente asunción de Luis de la Fuente, entrenador de la Sub 21.

Se viene Luis Enrique full time streamer. https://t.co/cMcvsovNpN — Ibai (@IbaiLlanos) December 8, 2022

El streamer de 27 años, amigo del Kun Agüero, que también está en esta movida, y varios jugadores más, citó el tuit con el cual la RFEF dio la noticia y escribió irónico: "Se viene Luis Enrique full time streamer".

España se quedó afuera por penales con Marruecos en octavos (foto: EFE).

Después del golpazo de los penales, Ibai había dicho: "Ahora hay que aguantar la que se viene. Lo peor es que hay que aguantar a los ventajistas. Ahora la culpa va a ser de Luis Enrique. Ahora van a decir que no estuvo concentrado en España por estar haciendo streamings en Twitch, etc. Y todos los periodistas contentos para hacer el mejor programa del mes. Coincido que se le pueden criticar muchas cosas a Luis Enrique, pero España no pierde por Twitch. El Twitch no te hace no mejor ni peor. Y menos a una persona como Luis Enrique, que está obsesionada con la selección. Hay que saber que por más que no vea un partido en directo, va a tener un equipo de 'scouting' de todo su cuerpo técnico y no se va a perder ningún detalle de sus rivales...".