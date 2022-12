Con un Lionel Messi maradoneano, así fue el uno por uno de la Selección argentina

El astro rosarino Lionel Messi fue el mejor jugador del seleccionado argentino en la victoria sobre Australia por 2-1, pero las salvadas de Emiliano "Dibu" Martínez y Lisandro Martínez en dos jugadas claves valieron tanto en la clasificación a los cuartos de final como el gol del capitán para abrir el marcador.

El 10 fue determinante para encaminar la justa pero sufrida victoria en los octavos de final del Mundial de Qatar, que tuvo un final para el infarto con dos milagrosas salvadas de los Martínez.



El defensor tuvo un cierre perfecto luego de una increíble jugada de Aziz Behich, mientras que el "Dibu" le sacó la última pelota del partido a Garang Kuol.

A continuación el detalle de la actuación individual del seleccionado argentino

Emiliano Martínez (9): Gran atajada en el minuto 96 para salvar la victoria de la Argentina. En el gol de Australia no pudo hacer nada por el desvío en Enzo Fernández. En el resto del partido no fue exigido y solo participó asiduamente para jugar con los pies. Sólido en los minutos finales.



Nahuel Molina (5): Algo impreciso con la pelota y poco participativo en ataque. En el descuento de Australia fue fácilmente superado e inmediatamente salió por Montiel.



Cristian Romero (8): Otro gran partido. Impasable de arriba y abajo. Se nota la química que tiene con Otamendi.



Nicolás Otamendi (8): Una muralla y el jugador más parejo de la Argentina en el Mundial. Si algo le faltaba a su gran torneo era participar de un gol como sucedió en el primero de Messi.



Marcos Acuña (5): Al igual que Molina no pesó en ataque en el primer tiempo. En el segundo creció con el ingreso de Lisandro Martínez pero como estaba condicionado por la amarilla salió por Tagliafico.



Rodrigo De Paul (7): Habrá que acostumbrarse a esta nueva versión de su juego. Sin tanto protagonismo en ataque pero con un despliegue físico impresionante para ayudar en defensa. Fue el responsable directo del segundo gol convertido por Julián Álvarez con una presión sofocante sobre la defensa y el arquero australiano.



Enzo Fernández (8): La mejor aparición del equipo en el Mundial. Con apenas 21 años se adueñó de la posición de volante central. Siempre bien ubicado, dando el pase correcto y recuperando pelotas.



Alexis Mac Allister (6): Como el resto del equipo estuvo contenido pero apareció con un buen pase para romper la defensa australiana en el primero. Ya es un imprescindible del equipo.



Alejandro Gómez (5): El más flojo del equipo. Le costó el partido y fue el primer cambio al inicio del segundo tiempo. Recibió la falta que derivó en el primer gol pero no le alcanzó.



Lionel Messi (10): En su partido número mil dan ganas de verlo en la cancha mil veces más. Como dijo alguna vez Pablo Aimar, que juega "pensando en ese que no lo va a volver a ver". Con su tercer gol quedó a uno del récord de Gabriel Batistuta.



Julián Álvarez (7): Con el gol levantó un partido que se le había presentado complicado con su 1,70 metros ante dos zagueros centrales de 1,85 y 1,98. Siempre se la rebuscó y su característica presión tuvo recompensa para su segundo gol en el Mundial.



Lisandro Martínez (9): Clave para una de las dos salvadas con un cierre perfecto. Entró a los cinco minutos del segundo tiempo por Gómez para armar la línea de cinco.



Lautaro Martínez (4): Sigue de mala racha. Tuvo dos ocasiones claras sobre el final para poner el 3-1 y recuperar confianza pero en una definió mal y la otra se la tapó el arquero.



Nicolás Tagliafico (5): Ingresó por Acuña y le costó acomodarse en el partido. Se le escapó la marca en la última jugada.



Exequiel Palacios y Gonzalo Montiel: Entraron para darle aire fresco al equipo y reforzar la defensa.