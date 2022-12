¿Cómo quedó el cuadro de octavos tras la eliminación de Uruguay en grupos?

Esta jornada de viernes del Mundial de Qatar 2022 dejó delimitadas, en su primer turno, las clasificaciones de Portugal y Corea del Sur a octavos de final y la consecuente eliminación de Uruguay. Así las cosas, ya quedaron seis de las ocho llaves de 8vos definidos y tanto portugueses como coreanos conocerán a sus respectivos rivales una vez finalice la última fecha del Grupo G.

Luis Suárez, desconsolado tras quedarse afuera de Qatar 2022 (foto: EFE).

Una parte del cuadro de Qatar 2022 es integrado por Países Bajos (1º del A) vs. Estados Unidos (2º del B), Argentina (1º del C) vs. Australia (2º del D) y Japón (1º del E) vs. Croacia (2º del F). El otro choque lo completarán el 1º del G vs. Corea del Sur (2º del H).

Mientras que del otro lado ya están confirmados Inglaterra (1º del B) vs. Senegal (2º del A), Francia (1º del D) vs. Polonia (2º del C) y Marruecos (1º del F) vs. España (2º del E). El partido restante lo jugarán Portugal vs. (2º del G).

Las seis llaves ya definidas (foto: FIFA).

1º llave de Qatar 2022

NED-USA (sábado a las 12)

ARG- AUS (sábado a las 16)

JAP-CRO (lunes a las 12)

1º G vs. COR (lunes a las 16)

2º llave de Qatar 2022

ING-SEN (domingo a las 12)

FRA-POL (domingo a las 16)

MAR-ESP (martes a las 12)

POR vs. 2º G (martes a las 16)

Los dos cruces que aún no tienen ningún equipo clasificado se delimitarán este viernes. Queda resolver únicamente la zona G de Qatar 2022:

- Camerún - Brasil (a las 16)

- Serbia - Suiza (a las 16)