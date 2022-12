Ni Messi, ni Di María: Dembélé reveló a qué jugador le teme Francia: "Espero que no tenga..."

Ousmane Dembélé habló en la previa de la gran final del Mundial, entre Francia y la Selección argentina. El delantero recordó cómo fue tener de compañero a Lionel Messi en Barcelona, le quitó importante al posible brote de afectados con el "virus del camello" y reveló que deberán tener especial cuidado en Julián Álvarez.

"Espero que Julián Álvarez no tenga su mejor partido el domingo", señaló sin dudarlo. Luego, se refirió a Messi, a quien llenó de elogios ya que junto con Andrés Iniesta le "hicieron amar al Barcelona". "Compartí con él cuatro hermosos años en el Barcelona. Es un jugador excepcional y siempre he dicho que fue quien me hizo amar el Barça junto a Iniesta. Estoy muy contento de haberle tenido como compañero", señaló el francés y agregó: "Merece un Mundial, el trofeo que le falta, pero Francia también lo merece".

Dembélé deseó que Julián no tenga un buen partido.

Indicó que está haciendo un gran Mundial, a lo que contribuye su posición en el campo y la aportación de Julián Álvarez, que le permite "tener más espacios" en el campo. "Es un futbolista difícil de frenar. Vamos a hacer todo lo posible por que toque el menor número posible de balones para que no sea decisivo", indicó.

El atacante indicó que afrontaban con más euforia la final de 2018 y que ahora nota "más calma y experiencia en el equipo". "Éramos más alocados en 2018. Ahora hay un buen ambiente, pero no es comparable, éramos más jóvenes", dijo. Dembélé indicó que está en un buen momento de su carrera, aseguró que se encuentra "plenamente concentrado" en el Mundial y dijo que está en contacto con su entrenador en el Barcelona, Xavi: "Me da ánimos, me dice que siga haciéndolo como hasta ahora".

Para cerrar, aclaró: "No tenemos miedo del virus, Upamecano y Rabiot tuvieron dolor de cabeza y estómago. Les hice un té con jengibre y miel, no estamos preocupados. No pienso en eso. Todo el mundo estará listo, solo tomamos precauciones. Es un virus no son lesiones. Estaremos listos".