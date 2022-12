La llamativa expresión que eligió Neymar para graficar su dolor por la eliminación de Brasil: "La Copa estaba hermosa y..."

Luego del posteo que Neymar hizo en caliente, horas después de que Brasil quedara eliminada por penales del Mundial de Qatar 2022 en cuartos de final ante Croacia, en el cual aseveró estar "destruido psicológicamente" y que esa se convirtió en "la derrota más dolorosa de su vida", el crack de la Verdeamarela volvió a subir una publicación a Instagram, también con motivo de expresar su tristeza. Sin embargo, a la hora de hacerlo, eligió una frase muy particular.

"Ya en suelo brasileño... Aún duele mucho la derrota, estábamos tan cerca, tan cerca. Lamentablemente, o afortunadamente, todavía no he aprendido a perder. Las derrotas me hacen más fuerte, pero me duelen demasiado y aún no me he acostumbrado. En fin, hay que seguir adelante... La vida nos obliga a seguir adelante, aunque duela y la herida tarde en sanar, hay que seguir adelante. Una vez más quiero agradecer al pueblo brasileño por su apoyo y cariño, que ustedes sepan que luchamos, nos entregamos hasta el final, consuela un poco de nuestro dolor", arrancó el mensaje de Neymar, en tono afligido.

Hasta que escribió y llamó la atención: "Gracias Qatar, por todo... La Copa estaba hermosa y tenía que ser de Brasil". "Por la suerte de Dios, no fue. Sigamos adelante... Ahora toca apagar la llave, disfrutar de la familia y los amigos, recargar nuestras energías porque vivir con esta derrota va a ser muy difícil, ¡todavía duele mucho! Fe", cerró.

Neymar, en lágrimas tras la eliminación de Brasil (foto: EFE).

Ney sumó con este su tercer Copa del Mundo sin poder coronar, tras su mal trago en Brasil 2014 por la lesión que sufrió en la espalda tras la patada de Zúñiga y la caída ante Bélgica en Rusia 2018, también en cuartos.

El crack del PSG se despidió de Qatar 2022 habiendo marcado dos goles; uno, a Croacia justamente. ¡Y un golazo! Con ese tanto, alcanzó a Pelé como el máximo anotador en la historia de la Verdeamarela (77).