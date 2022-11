Emiliano Bofelli, la tranquilidad con la que cuenta Michael Cheika

Michale Cheika se lleva en su anotar un dato que ensalsa la muy buena victoria de Los Pumas ante Inglaterra. El nombre destacado de su carpeta es, otra vez, Emiliano Bofelli. El wing volvió a ratificar su tremenda racha goleadora anotando 25 de los 30 puntos que sumó Argentina en su primer amistoso de la ventana de noviembre.

La eterna ausencia de Nicolás Sánchez le permitió al wing albiceleste hacerse cargo de los penales y las conversiones, demostrando una tremenda efectividad con el pie. En el primer tiempo, marcó los 12 tantos argentinos, producto de cuatro penales, cerrando una efectividad del 100%.

Su pegada no es la única virtud. En el inicio del complemento, tras una gran jugada colectiva, le puso el moño con try a una conexión perfecta entre Montoya, Bertanou y Carreras. El propio Carreras fue el único nombre distinto en la planilla goleadora Puma con su try, obviamente convertido por el propio Bofelli. El final fue palo y palo, con otras dos tremendas ejecuciones del wing que sumó seis tantos más a su cuenta personal, cerrando en 25 unidades un partido perfecto.

La efectividad de Bofelli es una extensión de todo lo que demostró a lo largo del reciente Rugby Championship. El argentino fue el gran goleador del certamen contabilizando un total de 71 puntos, igualado en el primer lugar con Richie Mo'unga, de Nueva Zelanda y muy lejos del tercero del podio (el australiano Handre Pollard con 32 puntos).