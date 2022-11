La honestidad brutal del Dibu Martínez tras la victoria de la Selección: "Había 45 millones de argentinos y..."

Emiliano Martínez no tuvo gran participación en la victoria de la Selección argentina. Sin embargo, eso estuvo lejos de ser su responsabilidad: México no tuvo grandes chances en el arco albiceleste, por lo que el guardameta se lamentó más por la derrota ante Arabia Saudita de lo que festejó los tres puntos de este sábado.

En una breve rueda de prensa, el Dibu fue muy sincero sobre el traspié del último martes: "Me fui del primer partido con la sensación de que debí haber hecho algo más para evitar la derrota, que había 45 millones de argentinos detrás mío y no di lo suficiente. Lo hablé mucho con mi psicólogo esta semana porque me resultaba difícil de tragar y por suerte hoy nos sacamos ese peso. Creo que jugamos a media máquina", reveló.

Además, el arquero agregó: "Además con Arabia nos relajamos después de hacer un gol tan rápido, nunca nos pudimos meter realmente en el partido y encima nos dieron dos cachetazos en cinco minutos", sentenció.

Luego, se sacó la derrota ante los saudíes de la cabeza y se focalizó sobre la gran victoria ante México: "Hoy nos sacamos un peso de encima y yo también uno personal, porque en el primer partido me patearon dos veces al arco y me hicieron dos goles".

Por último, Martínez destacó la actitud del equipo: "Demostramos carácter. Si perdíamos nos quedábamos afuera y pudimos sacar el partido adelante", cerró.