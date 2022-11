La firme convicción de Di María para no "dejar a la gente tirada": "Estamos acá..."

La Selección argentina salió a pasar página ante México. Porque, tras la dolorosa derrota ante Arabia Saudita en el comienzo del Mundial de Qatar 2022, el equipo de Lionel Scaloni sacó adelante un chivísimo encuentro ante los de Gerardo Martino, con los goles de Lionel Messi y Enzo Fernández. Ángel Di María, quizás el que más rompió la firme defensa mexicana en el primer tiempo y quien asistió al 10 para el primer gol, aseguró que el plantel albiceleste se sacó una mochila de encima y mostró convicción para seguir ilusionados.

Cansado luego de un durísimo duelo ante los mexicanos, Di María explicó: "La verdad que sí (fue un desahogo). Estoy muy contento, feliz por este grupo, porque creo que veníamos trabajando y haciendo las cosas bien. Se nos embarró en un partido. Las cosas no se dieron como lo esperábamos, pero le pudimos dar una alegría a la gente, a nosotros y a nuestras familias, que el otro día vinieron y estaban mal".

Consultado por la frase que salió de lo más interno del plantel, del capitán Lionel Messi y el entrenador Lionel Scaloni, esa que rugió que la Selección argentina no iba "a dejar a la gente tirada", el Fideo respondió: "Obvio. Como siempre. Estamos acá hace años, seguimos peleando, seguimos luchando. Intentamos siempre dar todo, hoy se volvió a dar y es una tranquilidad para todos".

Di María, por otro lado, opinó sobre la posibilidad de que Argentina se haya sacado una presión de encima con el triunfo tras el traspié en el debut ante Arabia Saudita: "No fue presión, creo que no se dio como esperábamos el partido. Tuvimos posibilidades, jugadores en offside, creo que no se dio por eso".

"Hoy hicimos un gran partido contra un gran rival. Sabíamos que iba a ser un partido duro, que no iba a ser fácil, que no íbamos a poder ganar por muchos goles, pero se dio espectacular y eso es lo más importante", cerró el delantero argentino.

Argentina venció 2 a 0 a México en la segunda fecha del Mundial de Qatar 2022, en un partido muy luchado y que se destrabó con un golazo de Leo Messi. El equipo de Scaloni deberá ganarle a Polonia para soñar con el primer lugar del Grupo C.