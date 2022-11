Galtier confirmó los convocados del PSG: ¿qué pasó con Messi?

Este domingo, desde las 9 y con transmisión en vivo de ESPN, el París Saint Germain recibirá al Auxerre en el Parque de los Príncipes. Atento a esto Christophe Galtier, director técnico del elenco de la capital francesa, confirmó los jugadores que formarán parte del último partido del año de la Ligue 1.

Lionel Messi, quien se perdió el partido del pasado fin de semana por una inflamación en el tendón de Aquiles, entrenó con normalidad y fue incluido en la nómina del DT francés. Todo indica que el número 30 retornará a la titularidad y jugará el partido oficial 993 de su carrera.

Con respecto a las inseguridades que giran en torno a la participación de los jugadores que dirán presente en el Mundial de Qatar 2022, el cual comenzará la próxima semana, Galtier fue contundente. El director técnico del puntero del torneo francés se refirió a ello en conferencia de prensa.

"Hay que jugar con el estado de ánimo más libre posible, aunque no sea fácil. Cuando los jugadores están en competencia, hay menos contención, al menos, menos que antes. El miedo está más en su entorno, son grandes competidores y no tienen miedos particulares", destacó.

Para finalizar, Galtier sentenció: "La lógica dictaría que un jugador me pediría que no jugara para ahorrarse antes de la Copa del Mundo. Mi puerta siempre está abierta, pueden venir y charlar todo el tiempo. No me sorprendería que un jugador viniera a verme y me dijera 'tengo miedo'. Pero tengo la obligación de armar un equipo muy competitivo contra el Auxerre".