La picante frase de Battaglia sobre la elección de Ibarra en Boca: "Imaginé que iba a…"

El ex entrenador de Boca, Sebastián Battaglia, volvió a hablar de su salida del conjunto de La Ribera y afirmó que no tiene diálogo con Juan Román Riquelme desde que finalizó su ciclo en el banco de suplentes, mientras que respaldó a su sucesor, Hugo Ibarra.

"No me sorprendió (la designación) porque imaginé que iba a ser eso lo que podía venir después de nosotros. Se pudo acomodar el equipo, más allá del golpe de la Copa tras el cual hay que seguir porque es Boca, por suerte pudo pelear hasta el final y ganar el torneo", expresó sin dudarlo.

Battaglia y Riquelme en la platea de Boca.

Luego, en diálogo con Radio Del Plata, desmintió las versiones que circularon durante su estadía sobre la influencia de los miembros del Consejo en el armado del equipo: "Siempre hay charlas y sugerencias y cosas que puede llegar a haber dentro de un club, pero no era así. Son gente de la que fui compañero y estuvimos dentro de la cancha compartiendo, se puede coincidir en algunas cosas y otras no. A veces plantear cosas y debatir siempre es bueno. No todos tenemos que tener el mismo pensamiento".

Al mismo tiempo, Battaglia se refirió a la forma en que se fue del Xeneize. "Obviamente que molesta, quizá podría haber sido de otra manera como cuando me contrataron para ese puesto. Pero uno tiene que mirar nuevos proyectos. Disfrutamos mucho estar al frente del equipo", declaró.

Por último, dejó bien en claro que su deseo era seguir: explicó que tenía intenciones de seguir. "Sin dudas estaba con fuerzas y convencido de seguir. Nunca pensé en dar un paso al costado. Más allá de la eliminación Boca ya estaba clasificado a la próxima Copa, la Copa Argentina nos daba la chance de pasar a otra final y seguir compitiendo".