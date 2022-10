La tajante respuesta de Xavi sobre la posibilidad de que Messi vuelva al Barcelona: "Creo que..."

En la conferencia de prensa del día anterior al Inter-Barcelona de la fecha 3 de la fase de grupos de la Champions League, a Xavi, entrenador del Barça, le preguntaron acerca de la posibilidad de que Lionel Messi vuelva a ponerse la camiseta del equipo culé, ya que su contrato con PSG vence en junio del 2023 y aún no arregló una renovación contractual. Lejos de hacer una declaración estridente para meter presión, el DT blaugrana dejó bien en claro cómo va a tratar el tema puertas afuera.

Messi tiene contrato en PSG hasta junio del 2023.

"Vamos a ver cómo se da, creo que no es momento de hablar. Quiero mucho a Leo, es un amigo, le deseo todo lo mejor, el Barcelona es su casa. Pero creo que no es momento de hablar de Leo, no le hacemos un favor. Que esté tranquilo, que esté disfrutando en París", sentenció Xavi.

La quietud de Xavi es la misma con la Messi se va a manejar hasta fin de temporada. Es que según informó el periodista especializado en transferencias, Fabrizio Romano, el argentino no tomaría ninguna decisión hasta después del Mundial de Qatar. Una vez signada la suerte de la Argentina en la Copa del Mundo y del PSG en Champions, el rosarino decidirá cómo seguir con su carrera.

Por otra parte, el programa 'El Larguero' de la Cadena Ser de España dio la primicia hace unos días de que los directivos del Paris Saint Germain ya le habrían acercado una oferta de renovación al entorno de Messi, la cual sería hasta junio de 2024; con la opción de extender el contrato un año más. El nuevo salario sería muy similar al actual.