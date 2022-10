El tajante mensaje de Falcioni a los críticos de Independiente pese al 1-0 a Arsenal: "A unos les…"

Independiente venció 1 a 0 a Arsenal, en un encuentro disputado en el Viaducto y, luego del encuentro que sirvió para que el Rojo estirara a cinco su racha de victorias en el certamen, Julio César Falcioni dialogó con la prensa en conferencia y, entre otras cosas, le dejó un mensaje a sus detractores.

"Logramos reposicionarnos con los puntos. Estabilizar. Yo estoy para poner la cara cuando las cosas no están bien. Hay partidos en los que se puede jugar como nos gusta y a veces hay que luchar. Hoy fue un partido de raspe. Estamos hace poco. A unos les puede gustar más y a otros menos, pero hemos cambiado el ánimo interno y externo", expresó.

"Salió el partido que habíamos preparado, muy trabado y sin espacios. Defensivamente estuvimos muy correctos aunque no capitalizamos bien las segundas jugadas. Fue un buen partido", continuó y resaltó la actuación de Nicolás Vallejos, quien marcó el gol de la victoria, pero que había sido apuntado como principal responsable de la eliminación tras escapar el penal en la definición ante Talleres: "El jueves a la mañana le dije que se preparara porque iba a ser titular hoy. Penales hemos errado todos".

Este domingo serán las elecciones de Independiente. En los comicios, que se realizarán en la sede de Avenida Mitre, no solo estará en juego quién será el nuevo presidente del club, sino que también qué pasará con Julio César Falcioni y si en el futuro seguirá siendo el entrenador del primer equipo. Javier Mazza, líder del oficialismo por la Agrupación Independiente, dijo que "lo primero que vamos a hacer es definir una secretaría técnica para luego hacer un análisis objetivo".

Pero para las otras dos listas, es necesario cambiar. Claudio Rudecindo, quien se postulará por Gente de Independiente, no dejó dudas con respecto a su postura: "Desde diciembre dije que Falcioni no representaba el modelo. Hoy tenemos otro en vista, uno hablado". En la misma sintonía, Fabián Doman, cara principal de la lista Unidad Independiente, afirmó: Lo trajeron los mismos dirigentes que seis meses atrás lo habían echado. Si vos me preguntás si lo hubiésemos contratado, la respuesta es no".