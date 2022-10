La revelación de Dibu Martínez sobre Scaloni y un tremendo elogio para el DT: "Uno muere por él en la cancha"

Emiliano Martínez, arquero de la Selección argentina, palpitó lo que será su primera participación en un Mundial y lo bancó fuerte al entrenador Lionel Scaloni, de quien dijo que "uno muere en la cancha por él". El Dibu, que se ganó la titularidad en el arco nacional luego de su debut frente a Chile (1-1) por las Eliminatorias Sudamericanas, destacó la labor del entrenador del combinado nacional, quien apostó por él cuando se sentía olvidado en Europa y era suplente en el Arsenal.

"Hay mucho crédito para el entrenador (Scaloni), a mí y a Cuti (Romero) no nos conocía nadie. Tal vez alguien pensaba que era más inglés que argentino. Le di las gracias, gracias por apostar por mí cuando nadie me conocía", reconoció el arquero en diálogo con ESPN y, en el mismo sentido, destacó: "Uno muere por él en la cancha. Scaloni es un tipo súper humilde, familiero".

Scaloni sonríe durante un entrenamiento.

"Sabe llegar a los jugadores. Te habla como un par, a todos. Soy un poco inconsciente, me cuesta pensar dónde llegué. Pero cuando voy a Argentina, paso tiempo allá y veo el cariño de la gente". En cuanto a lo que significa jugar su primer Mundial con dos títulos bajo el brazo, Martínez explicó: "La realidad superó el sueño. Mi sueño era jugar un partido con la Selección".

"Cuando jugué la Copa América, soñé ganarla. Ahora se viene el Mundial, sueño con ganarlo, sueño con ser el mejor arquero del Mundial. Es mi sueño y me estoy preparando para eso. No sabemos si vamos a ganar, pero claro que lo sueño", destacó. Sobre las claves de su puesto, el ex Independiente aseguró que "necesitás personalidad" y que lo arqueros deben "saber jugar con los pies" y remarcó que "si te sentís chiquito, la pelota pega en el palo y entra".

El Dibu con Messi.

"La gente me da energía, atajan conmigo, ese cariño lo sentimos. En el arco argentino somos 40 millones, no les quiero fallar. Cuando escuchás el himno te da confianza, esperanza. Voy al arco y me pesan las piernas, pero empieza el partido y me siento ágil", destacó el futbolista del Aston Villa inglés.

Por último, describió la personalidad de Lionel Messi: "Es súper abierto, siempre tenés el respeto pero yo soy muy jodón, sino me aburro en los entrenamientos. Él disfruta mucho también. Cuando ganamos la Copa, Leo parecía un nene. Yo lloraba como un nene. Parecíamos nenes de viaje de egresados. Estuvimos 45 días juntos y no hubo una pelea, eso unió un montón al grupo".