Rojo, dolido y sincero sobre el resultado de su grave lesión: "Era lo que me esperaba..."

Desde el momento que Marcos Rojo cayó tendido en el campo de juego en el partido de Boca contra Sarmiento, por la reacción del jugador, rápidamente se temió que podía ser una lesión grave. Y este jueves se confirmó lo que se presuponía. Fue el propio capitán del Xeneize el que lo hizo saber, con una frase simple pero contundente.

"Era lo que esperaba, se me rompieron los ligamentos cruzados", declaró Rojo a la salida de la clínica en la que le hicieron los estudios en los que efectivamente comprobaron que su "sensación" post partido lamentablemente estaba en lo cierto. Además, adelantó que el lunes será el día en que se opere la rodilla. Esta lesión lo marginará de las canchas al defensor de Boca al menos seis meses.

"Ya está. Me vio el Doctor Batista, el médico del club. Él me va a operar. Ahora toca pensar en la recuperación y acompañar", agregó.

Así fue la dura lesión que sufrió Marcos Rojo ante Sarmiento en la #LigaProfesional. pic.twitter.com/Jb09gTvBju — SportsCenter (@SC_ESPN) October 13, 2022

Sobre cómo encarará la rehabilitación, se explayó: "Es entre siete y ocho meses más o menos. Lo voy a tomar con calma. Voy a tratar de recuperarme bien para volver bien. Ya me pasó la vez pasada con lo del Mundial (Rusia 2018). Yo me apuré para volver lo más rápido posible y me costó mucho con otras lesiones que vinieron después".

Tras la victoria de Boca en Junín, que lo pone muy cerca de la obtención del título, y sin conocer todavía un diagnóstico real, Marcos Rojo había dicho: "La lesión me hizo acordar a lo de Inglaterra en 2017, cuando me rompí el cruzado".