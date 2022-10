La desazón del jugador de la Scaloneta que pasó de titular a no ser convocado: “La Selección argentina es muy…”

Perdió su lugar y, aunque quiere recuperarlo, probablemente el tren de jugar en la Selección argentina en Qatar 2022 ya haya pasado para Lucas Martínez Quarta. El defensor de Fiorentina, que hasta este año fue convocado por Lionel Scaloni y llegó a ser titular en varios partidos durante el proceso, sabe que su presente lo tiene prácticamente afuera de la lista final para jugar el Mundial.

Martínez Quarta, que fue titular y jugó todo el partido contra Ecuador en el último partido de las Eliminatorias sudamericanas, reconoció en TyC Sports que se sintió un poco más lejos del Mundial al no quedar en la lista final para los últimos amistosos contra Honduras y Jamaica.

De hecho, confirmó que llegó a tener el boleto de avión para viajar: "Al tener el pasaje uno ya se hacía otra ilusión, pero acá decide el entrenador. Voy a sentirme parte del proceso. Es difícil quizás no estar en esta última convocatoria, hacerse un poco de ilusión con estar en el Mundial pero la esperanza está siempre. Tengo que hacerlo de la mejor manera en mi club. Pelearé por un lugar y si así lo decide el entrenador estaré a disposición para lo que sea".

En ese sentido, el exdefensor de River explicó su desazón al quedar fuera de la lista para jugar en los amistosos en Estados Unidos: "Por ahí, si estaba en la última convocatoria, la ilusión era un poquito más. Estoy peleando un lugar con grandes defensores. Solo me queda hacerlo de la mejor manera acá, tratar de jugar lo más posible y esperar. Si no voy, me tocará apoyar a los que fueron mis compañeros hace poco y desearles lo mejor. Se formó un gran grupo".

"Así es hoy el mundo del fútbol: un día te toca estar ahí arriba y al otro abajo. Es volver de cero a pelearla y trabajar de la mejor manera para volver a estar ahí arriba. La Selección Argentina es muy cambiante y no te espera. Hay que estar preparado siempre para todo. No todo se termina acá en este Mundial. Voy a pelear hasta el final, preparado para la elección que sea", cerró Martínez Quarta.

A tres semanas de que Lionel Scaloni dé la lista preliminar de 35 nombres, antes del 21 de octubre, el defensor no estuvo en la lista definitiva de la Selección argentina para los amistosos contra Honduras y Jamaica y tampoco participó del equipo que conquistó la Finalissima en Wembley ante Italia. El futbolista perdió terreno en la consideración del entrenador y, con gran competencia por un puesto, se quedaría sin jugar la Copa del Mundo en Qatar 2022.

La lista definitiva para el Mundial se dará el 14 de noviembre, una semana antes de comenzar el torneo. Nicolás Otamendi y Cristian Romero tendrían su lugar asegurado, en tanto que Germán Pezzella y Lisandro Martínez aparecen un poco más atrás. Además, Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel serían los laterales, llegando así a ocho defensores con dos por puesto. ¿Habrá un lugar más para Martínez Quarta?