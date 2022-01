La mesura de Al-Attiyah y Loeb tras disputar un nuevo duelo en Arabia

Nasser Al-Attiyah (Toyota) aseguró, tras quedar segundo en la séptima etapa con inicio en Riad y final en Al Dawadimi, que no atacó "demasiado" aunque avisa de que, a pesar de ser líder de la general, intentará ganar especiales. "La segunda semana del Dakar es una carrera distinta. Esta mañana no hemos intentado atacar demasiado, más bien un poco al final", reveló.

Y agregó: "Yo no tengo estrategia, pero si puedo ganar especiales lo voy a hacer. De todas maneras, vamos a hacerlo lo mejor posible etapa tras etapa, con la esperanza de un buen resultado al final del Dakar", continuó. Al-Attiyah cierra el día con una ventaja de 44m59s sobre el ganador de la séptima etapa y su principal perseguidor en la general, Sebastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme).

El francés recuperó tiempo en la general a pesar de sufrir "problemas con el motor". "Hemos hecho una superespecial hasta que, a 50 kilómetros de la meta, hemos tenido problemas con el motor. Nos deteníamos, seguíamos, el coche se paraba… En fin, el motor estaba estropeado".

"Al final hemos perdido tiempo, pero hemos hecho el mejor tiempo, así que tampoco nos vamos a quejar", dijo al llegar al campamento. "No estamos en una posición de fuerza, no hay muchas preguntas que hacerse. No hay ninguna estrategia posible y nos limitaremos a hacer nuestro trabajo; si ganamos tiempo o lo perdemos, ya se verá", continuó.