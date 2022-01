El picante mensaje de Nasser Al-Attiyah a Carlos Sainz y Audi

Luego de lo sucedido en la etapa 1B, donde para muchos hubo un error en la hoja de ruta, Carlos Sainz fue el más crítico con la organización y la bronca le sigue durando. Sus palabras generaron mucha polémica y, durante el día de descanso, Nasser Al-Attiyah recogió el guante y le respondió al madrileño.

"Corremos muchos rallys y otra gente viene solo al Dakar, no es nuestro problema. Matthieu (Baumel) es uno de los mejores copilotos de cross country del mundo. El año pasado nos perdimos en la décima etapa y perdimos la carrera, algunas veces pasa, pero necesitas trabajar. Si sigues las huellas de algún coche, te puedes perder o quedarte atascado", expresó.

Y agregó: "Carlos siempre se queja, es normal. No es la primera vez, casi siempre monta la misma historia por nada. Necesita respetar a la organización, no es justo criticarlos. Y tampoco está bien decir que un piloto recibe ayuda de la organización, sino se puede decir lo mismo cuando ganaba Mini y no lo podemos decir. Hay que respetar todo, eso es lo que necesitamos en este deporte".

"Algunas veces, Carlos y Sven (Quandt) cruzan la línea. Puedes cometer errores y Lucas es uno de los mejores copilotos, pero si no le das la oportunidad de competir… Nosotros hemos ganado la Copa del Mundo aquí en Arabia, en Hail, y sabíamos lo que vendría. Necesitas competir en carreras, no estar en casa de un Dakar a otro", continuó.

Para cerrar, se refirió a lo que resta de competencia: “El Dakar es el Dakar y todo los días te puede traer una sorpresa. En el Dakar nunca te puedes relajar. Creo que Sebastien es más fuerte. Él tiene la velocidad para quedar delante de Yazeed y de De Villiers, pero creo que vamos por el buen camino".