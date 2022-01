Marcos Rojo podría emigrar a un grande de Brasil

Más allá del poderío futbolístico que hay en Brasil, Palmeiras busca figuras del campeonato argentino para reforzar el sector izquierdo de la zaga central. El apuntado hasta hace algunos días era Héctor David Martínez. Sin embargo, el defensor se quedará en River y es por eso que en las últimas horas el Verdão se cruzó de vereda y depositó su atención en Marcos Rojo, el caudillo de Boca.

Más allá de que en algunos medios paulistas lo dan como una posibilidad concreta, hasta el momento solo se trata de un sondeo por parte del flamante bicampeón de la Copa Libertadores. En el Xeneize, incluso, aseguran que no llegó ninguna propuesta formal y tampoco tienen intenciones de desprenderse del experimentado jugador de 31 años.

Con contrato hasta diciembre de 2022 y la opción de extenderlo por una temporada más, Rojo despertó el interés de Palmeiras luego de que Abel Ferreira no pudiera cerrar la contratación de Valber Huerta, defensor chileno de Universidad Católica que no pasó los exámenes médicos por un problema estructural en su rodilla.

Qué dijo Marcos Rojo sobre su futuro en Boca

Minutos después de haber levantado la Copa Argentina, el ex-Manchester United se refirió a su estadía en el conjunto azul y oro: "Llegué al club y Román (Riquelme) me lo hizo saber. Los compañeros me escuchan mucho, se apoyan en mí. Antes en la Selección con Masche y Leo era más fácil. Ahora hay que poner la cara y el pecho. Me siento muy cómodo en Boca, la estoy pasando muy bien".