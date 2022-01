Loeb y una terminante frase que allana el camino de Al-Attiyah

El francés Sebastién Loeb (Bahrain Raid Xtreme) tuvo problemas en la transmisión durante la tercera etapa del Dakar, disputada en Al Qaisumah (Arabia Saudí), que le relegaron a 37 minutos y 40 segundos de desventaja respecto a Nasser Al-Attiyah (Toyota) y dio por perdida su lucha en la general de coches al asegurar que ya no pueden “meterle presión”.

“No cabe duda de que Nasser tiene vía libre por delante, ya no podremos meterle presión. De todas maneras, vamos a seguir compitiendo. Soluciones no habrá, pero qué menos que estar ahí. Ya no hay nadie en disposición de meterle presión a Nasser, va a poder ir muy tranquilo", dijo resignado el galo.

Un Loeb que comentó sus dificultades para completar la etapa. De los pinchazos que reflejó la organización, a problemas mecánicos en su coche: “Creo que se nos ha roto el árbol de transmisión longitudinal. Hemos hecho toda la especial en modo tracción. Pasar las dunas así no es fácil. Ha sido complicado, ayer no me merecí ninguna medalla, pero hoy sí. Hemos hecho lo que hemos podido".