¿Qué jugadores usaron la 10 de Lionel Messi en la Selección argentina en los últimos 15 años?

Cuando se confirmó que Lionel Andrés Messi no iba a ser convocado a la Selección Argentina para la doble fecha FIFA de Eliminatorias para ser cuidado por su delicada recuperación del COVID que padeció hace aproximadamente un mes se comenzó a especular con quién sería el portador de la camiseta número 10 ante la ausencia del mejor jugador del mundo.

Dybala, Lautaro Martínez, Di María y Ángel Correa fueron los principales apuntados para tenerla en su espalda, y finalmente fue el delantero del Atlético Madrid quien se la puso y la lució unos breves minutos en el partido contra Chile del pasado jueves.

Angelito no fue para nada el único que utilizó la 10 como número de camiseta desde que Messi la agarró en Argentina, sino que son varios los jugadores que la han lucido cuando Lionel no estuvo presente.

Quien más veces la usó luego de Messi fue el Kun Agüero, teniéndola en su espalda en 7 ocasiones. Hasta aquí, nada extraño, menos todavía si se cuenta que jugadores como Éver Banega y Ángel Di María también la llevaron en más de un encuentro, siendo 2 precisamente los partidos donde ambos la vistieron.

Sin embargo, acá comienzan a aparecer llamativos nombres. Sin ir más lejos, otro jugador que la usó dos veces fue Héctor Canteros. "Tito" era una promesa impresionante de Vélez y se fue a Brasil, donde también tuvo buenos pasos. Las lesiones le complicaron la carrera y actualmente se encuentra en Patronato pero a punto de mudarse a Platense. Cuando triunfaba en el Fortín, usó la 10 de la Selección en dos ocasiones.

Un ex Boca como Nicolás Gaitán y un actual jugador de River como Enzo Pérez también usaron la 10 en dos partidos donde no estuvo Messi en ninguno. Los volantes lucieron el flamante número en sus espaldas fueron durante tiempo habituales jugadores de la Selección y los galardonaron con la 10 ante la ausencia de Leo. Javier Pastore se suma a la lista dentro de los jugadores que fueron durante tiempo convocados a la Albiceleste.

A ellos, otro ex Boca y un ex River como Walter Erviti y Erik Lamela también se suman a la lista, siendo ya un poco más particulares sus nombres en esta lista. La lista la completan los nombres más sorpresivos de todos, ya que volantes como Walter Montillo, Maximiliano Moralez y ¡Lucas Mugni! fueron los restantes portadores de la 10 de la Selección mientras Messi la prestaba. Cabe destacar que Mugni, quien actualmente milita las filas del Bahía de Brasil, no vio minutos pero sí tuvo la 10 en su espalda.