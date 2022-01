El desafiante aviso de Nasser Al-Attiyah luego de "perder" con Loeb

Nasser Al-Attiyah (Toyota), líder de la general de coches, cedió 3 minutos y 38 segundos este lunes en la segunda etapa frente al francés Sebastién Loeb (Bahrain Raid Xtreme) en 339 kilómetros de especial en los que rodaron muy juntos, por lo que calificó su rivalidad en este Dakar de un "duelo".

"Podemos hablar ya de un duelo. Y es posible que peleemos hasta el final, pero aún queda mucho rally por delante hasta la meta. Veo que BRX ha mejorado con respecto al año pasado y Seb es muy rápido, pero nosotros también hemos hecho un buen trabajo. Hoy hemos perdido, pero mañana empezaremos la etapa por detrás de él. Veremos quién gana... Tengo la sensación de que nos esperan muchas sorpresas en este Dakar”, avisó tras llegar al campamento.

Un Al-Attiyah que explicó porque se dejó más tiempo en los últimos kilómetros de la especial: "Nos hemos chocado contra una piedra en los últimos 10 kilómetros, pero hemos decidido no parar para no perder tres minutos adicionales. Estoy bastante satisfecho con la etapa, hemos abierto todo el día y eso que no ha sido fácil".