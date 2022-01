Nasser Al-Attiyah cumple con el trámite y es el nuevo campeón del Rally Dakar

uD83CuDFC1 Stage 1??2?? uD83DuDE97



uD83CuDFC5 @henk_lategan wins the last stage! His 2nd win in this Dakar. uD83DuDC4F



uD83CuDFC6 19th on the stage, @AlAttiyahN and @matthieubaumel win the #Dakar2022! uD83DuDC4F#Dakar2022 pic.twitter.com/gEKulwjXKs