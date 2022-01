El conmovedor llanto de Moreno luego de conseguir un resultado histórico

Francisco Moreno terminó de la mejor manera el Dakar 2022 en Cuatriciclos, ya que logró la victoria en la última etapa que tuvo final en Jeddah y además finalizó segundo en la general por detrás de Alexandre Giroud. El mendocino, en el año de su debut, igualó lo hecho por Sebastián Halpern en la edición 2011 y seguramente volverá para conseguir la victoria.

Llegó a Arabia con mucha ilusión pero sabiendo que sería una tarea sencilla. Se midió con los mejores exponentes de la categoría y demostró estar a la altura. Día tras día fue mejorando sus actuaciones parciales y de golpe se encontró peleando por el podio, algo que no lo achicó y fue por más. Al cruzar la meta, sabiendo lo conseguido, no pudo contener las lágrimas.

"No puedo más, me costó mucho llegar hasta acá. He ganado la etapa, terminé segundo en la general, y no puedo más de felicidad. Se lo quiero dedicar a toda la gente que confió en mí. Quería llegar, no se me acababan nunca los kilómetros pero ya está, estoy en la meta", dijo con la voz entrecortada por la emoción.

Y agregó: "Sabía que tenía una ventaja pero no me importaba, quería llegar como sea. Y por suerte se dio, pensé que venia Medeiros adelante pero no importaba ganar la etapa, solo quería completar la carrera". El tupungatino quedó a 2h21m11s del vencedor de la prueba y encima se marcha con una victoria bajo el brazo.

Con 25 años y toda una vida ligada a los quads, mantuvo este año el protagonismo argentino dentro de una categoría que tiene cuatro campeones de esa nacionalidad: Marcos Patronelli (2010 y 2013), su Alejandro (2011 y 2012), Nicolás Cavigliasso (2019) y Andújar (2021).

Video: Carburando.